Los jueces ucranianos tendrán derecho a utilizar inteligencia artificial en su trabajo

La nueva versión del Código de Deontología Judicial permitirá a los jueces ucranianos utilizar tecnologías de inteligencia artificial en sus actividades profesionales, pero con restricciones.

El sistema judicial ucraniano se prepara para un gran avance tecnológico. Los jueces pronto podrán utilizar la inteligencia artificial en su trabajo. Esta oportunidad será posible gracias a la nueva versión del Código de Ética Judicial, que se presentó el 9 de septiembre.

El artículo 16 del Código actualizado define las condiciones para el uso de tecnologías de inteligencia artificial por parte de los jueces. El documento permite el uso de IA si no afecta a la independencia e imparcialidad del juez, no afecta a la evaluación de las pruebas y no interfiere en el proceso de toma de decisiones.

Los jueces podrán utilizar la IA para preparar las decisiones judiciales, buscar la jurisprudencia pertinente y analizar la información necesaria.

El Consejo de Jueces de Ucrania estudiará las enmiendas al Código de Deontología Judicial en una reunión que se celebrará el 12 de septiembre.

Fuente: Periódico judicial y jurídico