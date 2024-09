Un ejecutivo de Sony aconseja a los desarrolladores despedidos que «conduzcan Uber» y «se relajen en la playa durante un año».

Chris Dearing, ex presidente de Sony Computer Entertainment Europe, expresó su opinión sobre los despidos masivos en la industria del videojuego durante el último episodio del podcast My Perfect Console. Habló de las razones de los despidos y dio consejos a los desarrolladores despedidos.

Según Dearing, el motivo de los despidos no es la codicia. Señaló que cuando ocupaba un puesto directivo, aumentaba el número de empleados gradualmente para evitar despidos masivos.

Chris Deering, former boss of PlayStation, does not believe the recent, widespread layoffs in the games industry derive from corporate greed, and that affected workers should “drive an Uber” or “go to the beach for a year” until things turn around: pic.twitter.com/uXUkNTbXQ5

— Simon Parkin (@SimonParkin) September 10, 2024