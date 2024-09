Un usuario de Reddit compartió una captura de pantalla de ChatGPT iniciando inesperadamente un diálogo preguntando por la primera semana de clase, lo que desencadenó una avalancha de comentarios y discusiones en línea. Normalmente, las personas inician ellas mismas una conversación con un chatbot.

Usuario de Reddit SentuBill publicado una captura de pantalla de tu chat con ChatGPT. Puedes ver cómo la inteligencia artificial pregunta: «¿Qué tal tu primera semana en el instituto? ¿Te has adaptado bien?». El usuario sorprendido responde con una pregunta: «Me acabas de mandar el primer mensaje?» (aquí enlace para dialogar). ChatGPT confirmó que efectivamente había iniciado la conversación, explicando que quería conocer sus impresiones sobre la primera semana de formación.

El post, publicado el 15 de septiembre, ganó popularidad rápidamente, cosechando casi 7.000 «me gusta» (9.600 en el momento de redactar este artículo) y numerosos comentarios. La reacción de la comunidad en línea fue variada.

Un usuario compartió una experiencia similar:

«¡Esto me ha pasado esta semana! La semana pasada pregunté por algunos síntomas de salud. ¡Y esta semana me escribió preguntando por mi salud y la evolución de mis síntomas! Me sorprendió».