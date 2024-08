Un portátil que huele: Asus presenta el Adol Book 14 con fragancia incorporada

Asus, junto con la famosa marca de perfumes y moda Anna Sui, ha lanzado el portátil Adol Book 14, equipado con una exclusiva función de pulverización de fragancias.

En el centro de la tapa del portátil hay un compartimento especial para un cartucho de fragancia. Los usuarios pueden elegir entre tres fragancias diferentes: «Be a New Her, «Basil and Mandarin y «Rose of Man’s Land. Puedes cambiar las fragancias en cualquier momento, proporcionando un agradable aroma alrededor del dispositivo.

A pesar de estar dirigido a los amantes de la moda, el Adol Book 14 no tiene nada que envidiar en cuanto a especificaciones técnicas. El portátil está equipado con un procesador AMD Ryzen 9 8945H con ocho núcleos y 16 hilos, 32 GB de memoria LPDDR5X-7500 y un SSD PCIe 4.0 de 1 TB. Los gráficos Radeon 780M integrados ofrecen rendimiento suficiente para las tareas cotidianas.

La pantalla del Adol Book 14 es impresionante. El panel OLED de 14 pulgadas tiene una resolución de 2880×1800 píxeles y una frecuencia de actualización de 240 Hz. La pantalla cubre el 100 por cien del espacio de color DCI-P3 y tiene un valor Delta E medio inferior a uno, lo que garantiza una gran precisión del color.

Además de la fragancia y el color púrpura de la carrocería, el Adol Book 14 viene con elegantes accesorios: una bolsa púrpura para el portátil, un ratón inalámbrico a juego, pegatinas de personalización y un frasco de 50 ml del perfume Anna Sui «Wishing Elf».

El precio de salida del Adol Book 14 es de 6999 yuanes (aproximadamente 1.000 dólares). En comparación con modelos similares, por ejemplo, Asus Zenbook 14 OLEDEl nuevo producto ofrece mejores especificaciones por un precio similar. Por desgracia, el Adol Book 14 solo está disponible actualmente en el mercado chino.

Fuente: Tomshardware