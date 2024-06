ChatGPT ya está disponible para todos los usuarios de Mac

La popular aplicación ChatGPT de OpenAI ya está disponible para todos los usuarios de Mac. Antes, solo los usuarios con una suscripción ChatGPT Plus podían utilizar la aplicación en Mac.

Tras instalar ChatGPT, hay que pulsar Opción + Espacio en el teclado, tras lo cual se abrirá la interfaz de chat, donde se puede hacer una pregunta.

ChatGPT para Mac debería facilitar a los usuarios el acceso a la IA y podrá responder a preguntas sobre correos electrónicos y hacer capturas de pantalla.

Take a screenshot of a specific window or your entire screen. pic.twitter.com/bGDqCepR1p

También podrás hablar con ChatGPT desde tu escritorio y buscar tus conversaciones anteriores.

Además, los usuarios podrán subir archivos y otras fotos a través de la app de macOS y pedir un resumen de algún texto largo.

Quickly and easily ask about anything on your computer. pic.twitter.com/agXJvShepe

— OpenAI (@OpenAI) June 25, 2024