24 февраля Oppo официально представит новую серию смартфонов Find X5

Oppo 24 февраля проведет презентацию новой ленийки смартфонов Find X5. Мероприятие начнется в 9 утра по киевскому времени. Возможно, компания также анонсирует наушники Enco X2, планшет и умные часы Watch2.

Топовым устройством серии станет Find X5 Pro. По слухам, он будет работать на Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и под управлением ColorOS на базе Android. Ожидается, что смартфон получит 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ, AMOLED дисплей на 6,7 дюйма с разрешением 3216×1440 точек и частотой обновления 120 Гц. Емкость аккумулятора составит 5000 мАч, будет поддержка проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной — на 50 Вт.

Камеры разработаны в сотрудничестве с Hasselblad, о чем говорит логотип на задней панели (как у OnePlus 10 Pro). Для обработки изображений используется 6-нм нейрочип собственной разработки Oppo MariSilicon X.

У Find X5 Pro, судя по всему, будет два сенсора Sony IMX766 (50 МП, 1/1,56 дюйма, 1,0 мкм) — один для основной камеры, а другой — для сверхширокоугольной. За селфи-камеру отвечает новый сенсор IMX709, как у серии Reno7. Устройство, как ожидается, поступи в продажу в Европе по цене 1200 евро.

Что касается Oppo Find X5, то о нем мало информации. По неофициальным данным, смартфон получит чипсет Dimensity 9000 и батарею емкостью 5000 мАч, зарядку по проводу на 80 Вт и беспроводную — на 50 Вт. В базе китайского регулятора TENAA Find X5 сертифицирован с экраном AMOLED диагональю 6,55 дюйма и разрешением Full HD+, фронтальной камерой на 32 Мп, а также основной — с датчиками разрешением 50, 50 и 13 Мп. Смарфтон представлен версиями 8/128 и 12/256 ГБ. Аккумулятор — 4680 мАч. Процессор — Snapdragon 888.