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24 февраля Oppo официально представит новую серию смартфонов Find X5

24 февраля Oppo официально представит новую серию смартфонов Find X5

24 февраля Oppo официально представит новую серию смартфонов Find X5

Oppo 24 февраля проведет презентацию новой ленийки смартфонов Find X5. Мероприятие начнется в 9 утра по киевскому времени. Возможно, компания также анонсирует наушники Enco X2, планшет и умные часы Watch2.

Топовым устройством серии станет Find X5 Pro. По слухам, он будет работать на Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и под управлением ColorOS на базе Android. Ожидается, что смартфон получит 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ, AMOLED дисплей на 6,7 дюйма с разрешением 3216×1440 точек и частотой обновления 120 Гц. Емкость аккумулятора составит 5000 мАч, будет поддержка проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной — на 50 Вт.

Камеры разработаны в сотрудничестве с Hasselblad, о чем говорит логотип на задней панели (как у OnePlus 10 Pro). Для обработки изображений используется 6-нм нейрочип собственной разработки Oppo MariSilicon X.

У Find X5 Pro, судя по всему, будет два сенсора Sony IMX766 (50 МП, 1/1,56 дюйма, 1,0 мкм) — один для основной камеры, а другой — для сверхширокоугольной. За селфи-камеру отвечает новый сенсор IMX709, как у серии Reno7. Устройство, как ожидается, поступи в продажу в Европе по цене 1200 евро.

Что касается Oppo Find X5, то о нем мало информации. По неофициальным данным, смартфон получит чипсет Dimensity 9000 и батарею емкостью 5000 мАч, зарядку по проводу на 80 Вт и беспроводную — на 50 Вт. В базе китайского регулятора TENAA Find X5 сертифицирован с экраном AMOLED диагональю 6,55 дюйма и разрешением Full HD+, фронтальной камерой на 32 Мп, а также основной — с датчиками разрешением 50, 50 и 13 Мп. Смарфтон представлен версиями 8/128 и 12/256 ГБ. Аккумулятор — 4680 мАч.  Процессор — Snapdragon 888.


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