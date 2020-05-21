Apple и Google представили первую версию технологии для отслеживания контактов больных COVID-19





В начале апреля Apple и Google объявили о партнерстве с целью создания технологии на базе Bluetooth LE для отслеживания контактов больных COVID-19 (потенциально она может стать эффективным инструментом для сдерживания распространения заболевания). Две недели назад разработчикам приложений разослали примеры кода и образцы UI совместной системы, а вчера состоялся официальный запуск первой версии платформы, сообщает Axios.

Предназначение платформы — своевременное предупреждение о близких контактах с заболевшими COVID-19 (через Bluetooth фиксируются случаи близкого взаимодействия телефонов). Как уже неоднократно сообщалось, все данные, которые собираются в рамках проекта, анонимизированы. Кроме того, в рамках проекта компании запретили передачу данных о местоположении пользователей, а также строго ограничили круг организаций, имеющих доступ к платформе. То есть, за приватность можно не волноваться (вроде как).

Apple и Google открыли доступ к платформе органам здравоохранения трех штатов США (Алабамы, Северной Дакоты и Южной Каролины) и 22 стран. И теперь они смогут воспользоваться преимуществами технологии, внедрив ее поддержку как в новых, так и в существующих приложениях. Создатели ожидают, что в ближайшие недели к инициативе присоединится еще больше стран.

Для Android и iOS уже вышли соответствующие обновления, активирующие технологию. Таким образом, Apple и Google понадобись немногим больше месяца, чтобы запустить сервис.

Technology can help health officials rapidly tell someone they may have been exposed to COVID-19. Today the Exposure Notification API we created with @Google is available to help public health agencies make their COVID-19 apps effective while protecting user privacy. — Tim Cook (@tim_cook) May 20, 2020

Пожалуй, сейчас главный вопрос заключается в том, насколько широким окажется принятие приложений, использующих эту технологию, пользователями. Именно этот фактор определяет успех и эффективность инструмента. Но тут надо отметить, что выпуск API и интеграция технологии в официальные приложения организаций здравоохранения лишь первый из двух этапов. Теперь Apple и Google приступят ко второму, предусматривающему интеграцию функциональности непосредственно в операционные системы iOS и Android, после чего скачивать отдельные приложения не потребуется.

На прошлогодней конференции разработчиков I/O 2019 компания Google говорила, что во всем мире насчитывается более 2,5 млрд активных устройств с Android. Что же касается iOS, компания Apple в последний раз делилась статистикой в январе этого года — тогда говорилось об 1,5 млрд активных устройств iOS по всему миру.

Тем временем число заболевших COVID-19 в мире превысило пять миллионов человек: от осложнений, вызванных инфекцией, в общей сложности уже умерли 328 тыс. человек по всему миру, выздоровели почти 1,9 миллиона человек, лидером по числу заражений остается США (более 1,5 млн человек), на втором месте находится Россия (более 308 тыс.), а третье место занимает Бразилия (более 290 тыс.). В Украине за последние сутки зафиксировано 476 новых случаев; с начала эпидемии у нас официально зарегистрировано 19 706 случаев заражения COVID-19, из них 6 227 выздоровели, а 579 — умерли.

Источник: Axios