Apple и Google представили первую версию технологии для отслеживания контактов больных COVID-19

В начале апреля Apple и Google объявили о партнерстве с целью создания технологии на базе Bluetooth LE для отслеживания контактов больных COVID-19 (потенциально она может стать эффективным инструментом для сдерживания распространения заболевания). Две недели назад разработчикам приложений разослали примеры кода и образцы UI совместной системы, а вчера состоялся официальный запуск первой версии платформы, сообщает Axios.

Предназначение платформы — своевременное предупреждение о близких контактах с заболевшими COVID-19 (через Bluetooth фиксируются случаи близкого взаимодействия телефонов). Как уже неоднократно сообщалось, все данные, которые собираются в рамках проекта, анонимизированы. Кроме того, в рамках проекта компании запретили передачу данных о местоположении пользователей, а также строго ограничили круг организаций, имеющих доступ к платформе. То есть, за приватность можно не волноваться (вроде как).

Apple и Google открыли доступ к платформе органам здравоохранения трех штатов США (Алабамы, Северной Дакоты и Южной Каролины) и 22 стран. И теперь они смогут воспользоваться преимуществами технологии, внедрив ее поддержку как в новых, так и в существующих приложениях. Создатели ожидают, что в ближайшие недели к инициативе присоединится еще больше стран.

Для Android и iOS уже вышли соответствующие обновления, активирующие технологию. Таким образом, Apple и Google понадобись немногим больше месяца, чтобы запустить сервис.

Technology can help health officials rapidly tell someone they may have been exposed to COVID-19. Today the Exposure Notification API we created with @Google is available to help public health agencies make their COVID-19 apps effective while protecting user privacy.

— Tim Cook (@tim_cook) May 20, 2020