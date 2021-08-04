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Фотогалерея: готовый 70-метровый ускоритель Super Heavy Booster 4 и почти готовый 50-метровый Starship 20 для первого орбитального полета

Фотогалерея: готовый 70-метровый ускоритель Super Heavy Booster 4 и почти готовый 50-метровый Starship 20 для первого орбитального полета

Фотогалерея: готовый 70-метровый ускоритель Super Heavy Booster 4 и почти готовый 50-метровый Starship 20 для первого орбитального полета


3 августа команда инженеров SpaceX успешно выкатила на стартовую площадку в Бока-Чика 70-метровый ускоритель Super Heavy Booster 4 (B4), на который днем ранее установили 29 жидкостных кислородно-метановых двигателей Raptor и четыре решетчатых стабилизатора. За многочасовой выкаткой можно было следить в прямой трансляции на YouTube-канале NASASpaceflight. Мы же отобрали несколько фото и видео, позволяющих лишний раз убедиться в том, что это действительно «чертовски большая ракета».

Тут необходимо небольшое отступление, чтобы вкратце рассказать о проекте Starship и Super Heavy и последних достижениях:

  • После сертификации Crew Dragon для регулярных полетов с астронавтами главным приоритетом SpaceX наряду с проектом спутникового интернета Starlink стала разработка Starship и Super Heavy. Это перспективные сверхтяжелая ракета и корабль, разрабатываемые SpaceX для замены текущего семейства ракет Falcon и кораблей Dragon. Вторая ступень одновременно выступает в качестве пилотируемого или грузового космического корабля.
  • Ракета проектируется как полностью многоразовая, обе ее ступени смогут совершать мягкую посадку после полета в космос. Ракета будет способна доставлять на низкую околоземную орбиту груз массой до 150 тонн или пассажиров в полностью многоразовой конфигурации с возвратом обеих ступеней (Super Heavy и Starship) на Землю, а также возможность стыковки и дозаправки на орбите. SpaceX планирует в ближайшие годы начать запускать на этой ракете пилотируемые миссии для создания обитаемых баз на Марсе и Луне. Кроме того, у Starship будет лунная версия, которая будет обеспечивать первую высадку человека на Луну в XXI веке.
  • В 2020 году SpaceX приступила к летным испытаниям полноразмерных 50-метровых прототипов Starship. В ночь на 6 мая Starship SN15 (15-й серийный испытательный аппарат и пятый по счету прототип) совершил первый полностью успешный высотный полет, взлетев на 10 километров и приземлившись после этого. Предыдущие четыре прототипа проходили высотные испытания с переменным успехом, наиболее удачной была третья попытка SN10, завершившаяся успешной посадкой — и взрывом после нее (о причинах взрыва SN10 мы уже рассказывали). 

Ускоренное видео выкатки Super Heavy Booster 4 (B4) на стартовую площадку

Глава SpaceX Илон Маск проходит мимо во время выкатки Super Heavy Booster 4 (B4).

Super Heavy Booster 4 в полный рост

Вид на Super Heavy Booster 4 с самого высокого цеха вертикальной сборки High Bar

Super Heavy Booster 4 (B4) и Super Heavy Booster 3 (B3) рядом на стартовой площадке. Слева на фото можно увидеть прототип Starhopper, который использовался для ранних прыжковых испытаний в 2019 году.

Одновременно SpaceX переместила прототип Starship 20 — именно он будет использоваться для первого орбитального полета — из цеха Mid Bay в High Bay. В ближайшее время на него установят двигатели (обновлено: все шесть двигателей (три атмосферных и три вакуумных) уже установлены) и головной обтекатель, а затем 50-метровый Starship 20 установят на 70-метровую ракету Super Heavy Booster 4. Общая длина всей системы в сборе составит 120 метров, что сделает ее самой большой из всех ракет, когда-либо построенных для полета в космос.

Как можно видеть, Starship 20 полностью покрыт плитками термозащиты.

Несколькими днями ранее SpaceX установила восьмой сегмент башни обслуживания для орбитального пускового комплекса, которая получила прозвище «Мехазилла» (Mechazilla). Она необходима для сбора всей 120-метровой системы (Super Heavy + Starship) воедино.

Еще в мае компания направила в Федеральную комиссию по связи США (FCC) документ с описанием первого орбитального полета Starship. Согласно плану испытательного полета, ракета будет запущена со стартовой площадки Звездной базы SpaceX в Техасе. После разделения ускоритель Super Heavy приводнится в Мексиканском заливе, а Starship выйдет на орбиту (не менее 160 километров), выполнит почти полный виток вокруг планеты, совершит повторный вход в атмосферу, затормозит двигателями и приводнится в 100 километрах от острова Кауаи, входящего в состав Гавайского архипелага. Точная дата полета пока неизвестна — SpaceX еще предстоит провести испытания систем ракеты и получить разрешение регулятора (Федерального управления гражданской авиации США). Но как мы уже неоднократно отмечали в предыдущих заметках, сейчас SpaceX имеет все шансы провести первый орбитальный полет до конца года.

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