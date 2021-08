Фотогалерея: готовый 70-метровый ускоритель Super Heavy Booster 4 и почти готовый 50-метровый Starship 20 для первого орбитального полета

3 августа команда инженеров SpaceX успешно выкатила на стартовую площадку в Бока-Чика 70-метровый ускоритель Super Heavy Booster 4 (B4), на который днем ранее установили 29 жидкостных кислородно-метановых двигателей Raptor и четыре решетчатых стабилизатора. За многочасовой выкаткой можно было следить в прямой трансляции на YouTube-канале NASASpaceflight. Мы же отобрали несколько фото и видео, позволяющих лишний раз убедиться в том, что это действительно «чертовски большая ракета».

Тут необходимо небольшое отступление, чтобы вкратце рассказать о проекте Starship и Super Heavy и последних достижениях:

Глава SpaceX Илон Маск проходит мимо во время выкатки Super Heavy Booster 4 (B4).

Super Heavy Booster 4 в полный рост

Вид на Super Heavy Booster 4 с самого высокого цеха вертикальной сборки High Bar

Two boosters are now at the launch site 😮 #starship pic.twitter.com/pAVb5iYOW7

Super Heavy Booster 4 (B4) и Super Heavy Booster 3 (B3) рядом на стартовой площадке. Слева на фото можно увидеть прототип Starhopper, который использовался для ранних прыжковых испытаний в 2019 году.

Starship 20 has moved from the Mid Bay to the High Bay ahead of nosecone stacking. @NASASpaceflight pic.twitter.com/6IuQyb0SEO

— Jack Beyer (@thejackbeyer) August 3, 2021