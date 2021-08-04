Фотогалерея: готовый 70-метровый ускоритель Super Heavy Booster 4 и почти готовый 50-метровый Starship 20 для первого орбитального полета





3 августа команда инженеров SpaceX успешно выкатила на стартовую площадку в Бока-Чика 70-метровый ускоритель Super Heavy Booster 4 (B4), на который днем ранее установили 29 жидкостных кислородно-метановых двигателей Raptor и четыре решетчатых стабилизатора. За многочасовой выкаткой можно было следить в прямой трансляции на YouTube-канале NASASpaceflight. Мы же отобрали несколько фото и видео, позволяющих лишний раз убедиться в том, что это действительно «чертовски большая ракета».

Тут необходимо небольшое отступление, чтобы вкратце рассказать о проекте Starship и Super Heavy и последних достижениях:

После сертификации Crew Dragon для регулярных полетов с астронавтами главным приоритетом SpaceX наряду с проектом спутникового интернета Starlink стала разработка Starship и Super Heavy. Это перспективные сверхтяжелая ракета и корабль, разрабатываемые SpaceX для замены текущего семейства ракет Falcon и кораблей Dragon. Вторая ступень одновременно выступает в качестве пилотируемого или грузового космического корабля.

Ракета проектируется как полностью многоразовая, обе ее ступени смогут совершать мягкую посадку после полета в космос. Ракета будет способна доставлять на низкую околоземную орбиту груз массой до 150 тонн или пассажиров в полностью многоразовой конфигурации с возвратом обеих ступеней (Super Heavy и Starship) на Землю, а также возможность стыковки и дозаправки на орбите. SpaceX планирует в ближайшие годы начать запускать на этой ракете пилотируемые миссии для создания обитаемых баз на Марсе и Луне. Кроме того, у Starship будет лунная версия, которая будет обеспечивать первую высадку человека на Луну в XXI веке.

В 2020 году SpaceX приступила к летным испытаниям полноразмерных 50-метровых прототипов Starship. В ночь на 6 мая Starship SN15 (15-й серийный испытательный аппарат и пятый по счету прототип) совершил первый полностью успешный высотный полет, взлетев на 10 километров и приземлившись после этого. Предыдущие четыре прототипа проходили высотные испытания с переменным успехом, наиболее удачной была третья попытка SN10, завершившаяся успешной посадкой — и взрывом после нее (о причинах взрыва SN10 мы уже рассказывали).

Ускоренное видео выкатки Super Heavy Booster 4 (B4) на стартовую площадку

Глава SpaceX Илон Маск проходит мимо во время выкатки Super Heavy Booster 4 (B4).

Super Heavy Booster moving to orbital launch mount pic.twitter.com/axaDnXNm84 — Elon Musk (@elonmusk) August 3, 2021

Super Heavy Booster 4 в полный рост

Вид на Super Heavy Booster 4 с самого высокого цеха вертикальной сборки High Bar

Two boosters are now at the launch site 😮 #starship pic.twitter.com/pAVb5iYOW7 — Cosmic Perspective (@considercosmos) August 3, 2021

Super Heavy Booster 4 (B4) и Super Heavy Booster 3 (B3) рядом на стартовой площадке. Слева на фото можно увидеть прототип Starhopper, который использовался для ранних прыжковых испытаний в 2019 году.

Starship 20 has moved from the Mid Bay to the High Bay ahead of nosecone stacking. @NASASpaceflight pic.twitter.com/6IuQyb0SEO — Jack Beyer (@thejackbeyer) August 3, 2021

Одновременно SpaceX переместила прототип Starship 20 — именно он будет использоваться для первого орбитального полета — из цеха Mid Bay в High Bay. В ближайшее время на него установят двигатели (обновлено: все шесть двигателей (три атмосферных и три вакуумных) уже установлены) и головной обтекатель, а затем 50-метровый Starship 20 установят на 70-метровую ракету Super Heavy Booster 4. Общая длина всей системы в сборе составит 120 метров, что сделает ее самой большой из всех ракет, когда-либо построенных для полета в космос.

Как можно видеть, Starship 20 полностью покрыт плитками термозащиты.

Ship 20 nosecone has entered the high bay! 🤩🚀@NASASpaceflight pic.twitter.com/0pVQPmSJIC — Mary (@BocaChicaGal) August 4, 2021

Несколькими днями ранее SpaceX установила восьмой сегмент башни обслуживания для орбитального пускового комплекса, которая получила прозвище «Мехазилла» (Mechazilla). Она необходима для сбора всей 120-метровой системы (Super Heavy + Starship) воедино.

Еще в мае компания направила в Федеральную комиссию по связи США (FCC) документ с описанием первого орбитального полета Starship. Согласно плану испытательного полета, ракета будет запущена со стартовой площадки Звездной базы SpaceX в Техасе. После разделения ускоритель Super Heavy приводнится в Мексиканском заливе, а Starship выйдет на орбиту (не менее 160 километров), выполнит почти полный виток вокруг планеты, совершит повторный вход в атмосферу, затормозит двигателями и приводнится в 100 километрах от острова Кауаи, входящего в состав Гавайского архипелага. Точная дата полета пока неизвестна — SpaceX еще предстоит провести испытания систем ракеты и получить разрешение регулятора (Федерального управления гражданской авиации США). Но как мы уже неоднократно отмечали в предыдущих заметках, сейчас SpaceX имеет все шансы провести первый орбитальный полет до конца года.