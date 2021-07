Джефф Безос и Ричард Брэнсон соревнуются, кто первый полетит в космос. Тем временем Илон Маск продолжает подтрунивать над соперниками в твиттере

Глава SpaceX продолжает троллить и высмеивать конкурентов в космической индустрии.

1 июля основатель Amazon и богатейший человек на Земле Джефф Безос раскрыл личность четвертого и последнего члена экипажа первого обзорного пассажирского полета New Shepard, запланированного на 20 июля. К братьям Безосам и победителю аукциона, заплатившему за билет 28 миллионов долларов, присоединится знаменитая 82-летняя авиатор Уолли Фанк, первая женщина-инспектор FAA и NTSB, а также одна из участников Меркурий 13. Одновременно Virgin Galactic объявила о намерении уже 11 июля провести испытательный суборбитальный туристический вояж с участием основателя компании миллиардера Ричарда Брэнсона.

Основатель SpaceX Илон Маск в свою очередь не упустил возможность в очередной раз пошутить над заядлым соперником Джеффом Безосом — принадлежащая миллиардеру Blue Origin пока сильно отстает в технологическом плане, но зато преуспевает в разного рода сомнительных практиках. И далеко за примерами ходить не нужно — конкурс NASA на создание лунного посадочного модуля и проект глобального спутникового интернета Starlink.

Комментируя мем с Годзиллой и Конгом, иллюстрирующие космическое противостояние между Брэнсоном и Безосом, Маск в одном из твитов саркастично спросил, может ли он оплатить полет на каком-либо из кораблей своей любимой криптовалютой — Dogecoin.

But can I pay in Doge? — Elon Musk (@elonmusk) July 2, 2021

Несколькими днями ранее глава SpaceX в свойственной ему манере пошутил на тему двигателей для ракеты-носителя Vulcan Centaur от ULA, которая разрабатывается на замену Atlas V. Еще в 2018 году совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin подписало с Blue Origin контракт на поставку метановых двигателей BE-4. Но с июля 2020 года, когда Blue Origin доставила тестовых образец двигателя для наземных испытаний новостей больше не было.

When do the engines arrive? 😉 — Elon Musk (@elonmusk) June 29, 2021

Blue Origin разрабатывает BE-4 с 2011 года для собственной орбитальной ракеты-носителя New Glenn для доставки грузов и людей на земную орбиту. Изначально Blue Origin обещала выполнить первый полет New Glenn в 2020 году, но с тех пор было несколько переносов и сейчас компания нацеливается на конец 2022 года. Первый тестовый запуск Vulcan Centaur тоже недавно перенесли на 2022 год. В одном из насмешливых твитов в ответ на «любезное» приглашение генерального директора ULA Тори Бруно поучаствовать при установке двигателей на ракету глава SpaceX предложил захватить несколько запасных движков на всякий случай.

Should I bring a few spare engines … I mean, just in case. — Elon Musk (@elonmusk) June 29, 2021

Это далеко не первый такой обмен любезностями между Илоном Маском, ULA и Blue Origin Джеффа Безоса — в апреле глава SpaceX в одном из язвительных твитов отсылку к скандалу с утечкой его интимных фото.