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Джефф Безос и Ричард Брэнсон соревнуются, кто первый полетит в космос. Тем временем Илон Маск продолжает подтрунивать над соперниками в твиттере

Джефф Безос и Ричард Брэнсон соревнуются, кто первый полетит в космос. Тем временем Илон Маск продолжает подтрунивать над соперниками в твиттере

Джефф Безос и Ричард Брэнсон соревнуются, кто первый полетит в космос. Тем временем Илон Маск продолжает подтрунивать над соперниками в твиттере


Глава SpaceX продолжает троллить и высмеивать конкурентов в космической индустрии.

1 июля основатель Amazon и богатейший человек на Земле Джефф Безос раскрыл личность четвертого и последнего члена экипажа первого обзорного пассажирского полета New Shepard, запланированного на 20 июля. К братьям Безосам и победителю аукциона, заплатившему за билет 28 миллионов долларов, присоединится знаменитая 82-летняя авиатор Уолли Фанк, первая женщина-инспектор FAA и NTSB, а также одна из участников Меркурий 13. Одновременно Virgin Galactic объявила о намерении уже 11 июля провести испытательный суборбитальный туристический вояж с участием основателя компании миллиардера Ричарда Брэнсона.

Основатель SpaceX Илон Маск в свою очередь не упустил возможность в очередной раз пошутить над заядлым соперником Джеффом Безосом — принадлежащая миллиардеру Blue Origin пока сильно отстает в технологическом плане, но зато преуспевает в разного рода сомнительных  практиках. И далеко за примерами ходить не нужно — конкурс NASA на создание лунного посадочного модуля и проект глобального спутникового интернета Starlink.

Комментируя мем с Годзиллой и Конгом, иллюстрирующие космическое противостояние между Брэнсоном и Безосом, Маск в одном из твитов саркастично спросил, может ли он оплатить полет на каком-либо из кораблей своей любимой криптовалютой — Dogecoin.

Несколькими днями ранее глава SpaceX в свойственной ему манере пошутил на тему двигателей для ракеты-носителя Vulcan Centaur от ULA, которая разрабатывается на замену Atlas V. Еще в 2018 году совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin подписало с Blue Origin контракт на поставку метановых двигателей BE-4. Но с июля 2020 года, когда Blue Origin доставила тестовых образец двигателя для наземных испытаний новостей больше не было.

Blue Origin разрабатывает BE-4 с 2011 года для собственной орбитальной ракеты-носителя New Glenn для доставки грузов и людей на земную орбиту. Изначально Blue Origin обещала выполнить первый полет New Glenn в 2020 году, но с тех пор было несколько переносов и сейчас компания нацеливается на конец 2022 года. Первый тестовый запуск Vulcan Centaur тоже недавно перенесли на 2022 год. В одном из насмешливых твитов в ответ на «любезное» приглашение генерального директора ULA Тори Бруно поучаствовать при установке двигателей на ракету глава SpaceX предложил захватить несколько запасных движков на всякий случай.

Это далеко не первый такой обмен любезностями между Илоном Маском, ULA и Blue Origin Джеффа Безоса — в апреле глава SpaceX в одном из язвительных твитов отсылку к скандалу с утечкой его интимных фото.

Blue Origin оспаривает 2,9-миллиардный контракт NASA c SpaceX на создание лунного посадочного модуля. В ответ на жалобу Илон Маск посоветовал Джеффу Безосу для начала закончить орбитальную ракету New Glenn

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