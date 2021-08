Boeing отложила сегодняшний запуск Starliner к МКС

Авиастроительный концерн Boeing внезапно сообщил, что запуск корабля Starliner миссии Orbital Flight Test-2 к МКС, запланированный на сегодняшний вечер, отменен — этот запуск должен был стать первым после проблемного полета в 2019 году.

Это уже вторая отсрочка за последнюю неделю. Демонстрационная миссия Orbital Flight Test- 2 (OFT-2) без людей, которая ранее переносилась несколько раз, была намечена на 30 июля 2021 года. Но 29 июля NASA и Boeing отложили запуск из-за нашумевшего инцидента с российским модулем «Наука» — на 3 августа. Причина очередного переноса не уточняется, как и новая дата запуска. В Boeing пообещали предоставить больше подробностей «скоро».

We're confirming today's #Starliner Orbital Flight Test-2 launch is scrubbed. More details soon.

Дополнено [18:11]: Boeing опубликовала апдейт по ситуации с вторым беспилотным испытательным полетом корабля Starliner к МКС — при подготовке к сегодняшнему запуску инженеры обнаружили неожиданные показания о положении клапана в двигательной установке. Специалисты NASA и Boeing продолжают изучать ситуацию и оценивают возможности следующей попытки запуска завтра, 4 августа.

The launch was scheduled for 1:20 p.m. ET on Tuesday, Aug. 3. Boeing and NASA teams are assessing the situation. The team will provide updates regarding a launch attempt on Wednesday, Aug. 4.

— Boeing Space (@BoeingSpace) August 3, 2021