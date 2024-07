Это же было уже: Samsung обвинили в копировании дизайна устройств Apple

Вчера прошла презентация Galaxy Unpacked, во время которой Samsung представила свои новые складные смартфоны, умные часы и беспроводные наушники. После этого события многочисленные технические издания, пользователи YouTube и даже некоторые поклонники Samsung высказали мнение, что на этот раз корейский гигант потребительской электроники слишком увлекся подражанием дизайну устройств Apple.

Пользователи соцсетей критиковали продукты, представленные на нынешнем Galaxy Unpacked, и жаловались на отсутствие существенных обновлений в новом Samsung Galaxy Z Fold 6. Также многие высказывали мнение, что Samsung, похоже, пытается «клонировать» продукты Apple.

В беспроводных наушниках также обнаружили много подобного наушникам Apple

Кажется очевидным, что Samsung выпустила Galaxy Watch Ultra и серию Galaxy Buds 3, чтобы конкурировать с Apple Watch Ultra и линейкой Airpods. Но для многих сходство между ними вышло за рамки конкуренции и перешло на территорию «копирования».

Мыслей, подобных высказанным Квинном Нельсоном, придерживаются многие другие пользователи. Действительно если разместить устройства рядом, они выглядят очень похожими. Кроме того, что новые часы Samsung Galaxy Watch Ultra имеют похожий внешний вид, они также имеют идентичный ремешок и даже подобное Apple Watch Ultra название.

Новостные издания, такие как The Verge и Business Insider, также присоединились к критике Samsung и отметили клонирование устройств Apple.

Статья The Verge не менее красноречива: «Новые наушники Samsung Galaxy Buds — это откровенные клоны AirPod как по форме, так и по функциям».

Almost everything had leaked ahead of time but I’m still so bummed about Samsung’s announcements.

What pushes Apple (and others) to innovate and do better is competition.

To see Samsung just release a bunch of Apple clones is disheartening. It’s boring and a massive fail…

— Andrew O'Hara (@Andrew_OSU) July 10, 2024