Это же было уже: Samsung обвинили в копировании дизайна устройств Apple

Вчера прошла презентация Galaxy Unpacked, во время которой Samsung представила свои новые складные смартфоны, умные часы и беспроводные наушники. После этого события многочисленные технические издания, пользователи YouTube и даже некоторые поклонники Samsung высказали мнение, что на этот раз корейский гигант потребительской электроники слишком увлекся подражанием дизайну устройств Apple.

Пользователи соцсетей критиковали продукты, представленные на нынешнем Galaxy Unpacked, и жаловались на отсутствие существенных обновлений в новом Samsung Galaxy Z Fold 6. Также многие высказывали мнение, что Samsung, похоже, пытается «клонировать» продукты Apple.

«Watch Ultra — это самая бесстыдная копия продукта Apple за много веков — и это ужасно», ─ заявил ютубер Квинн Нельсон из канала технических обзоров Snazzy Labs с более чем миллионом подписчиков.

В беспроводных наушниках также обнаружили много подобного наушникам Apple

«Подождите, это становится еще более бесстыдным», — продолжил ютубер в своей учетной записи X @SnazzyLabs. «Buds3 и Buds3 Pro являются клонами AirPods».

Кажется очевидным, что Samsung выпустила Galaxy Watch Ultra и серию Galaxy Buds 3, чтобы конкурировать с Apple Watch Ultra и линейкой Airpods. Но для многих сходство между ними вышло за рамки конкуренции и перешло на территорию «копирования».

Copy and paste pic.twitter.com/988pAYP2XS — Apple Hub (@theapplehub) July 10, 2024

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Мыслей, подобных высказанным Квинном Нельсоном, придерживаются многие другие пользователи. Действительно если разместить устройства рядом, они выглядят очень похожими. Кроме того, что новые часы Samsung Galaxy Watch Ultra имеют похожий внешний вид, они также имеют идентичный ремешок и даже подобное Apple Watch Ultra название.

Новостные издания, такие как The Verge и Business Insider, также присоединились к критике Samsung и отметили клонирование устройств Apple.

«Новые часы Ultra от Samsung и наушники — это бесстыжие копии Apple», — говорится в заголовке Business Insider.

Статья The Verge не менее красноречива: «Новые наушники Samsung Galaxy Buds — это откровенные клоны AirPod как по форме, так и по функциям».

«Увидеть, как Samsung просто выпускает кучу клонов Apple, это неутешительно», — написал Эндрю О’Хара из Apple Insider на X. «Это скучно и огромный провал по сравнению с тем, какой Samsung была раньше».

Almost everything had leaked ahead of time but I’m still so bummed about Samsung’s announcements. What pushes Apple (and others) to innovate and do better is competition. To see Samsung just release a bunch of Apple clones is disheartening. It’s boring and a massive fail… — Andrew O'Hara (@Andrew_OSU) July 10, 2024

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Источник: mashable