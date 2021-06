Хенрик Фискер анонсировал значительное увеличение мощности и запаса хода электрокроссовера Fisker Ocean, все подробности обещают раскрыть в ноябре

Глава компании имени себя Хенрик Фискер анонсировал намеченное на ноябрь мероприятие, во время которого будут озвучены финальные характеристики электрокроссовера Fisker Ocean. В качестве тизера он заявил, что топовая версия модели с названием Fisker Ocean Extreme получит полный привод и пару двигателей суммарной мощностью 400 кВт / 535 л.с.

Для сравнения, начальную версию электрокроссовера с привлекательным ценником $37,499 оснастят двигательной установкой мощностью всего 225 кВт / 300 л.с.

Ok, a little more info ahead of November specification release! The top Fisker Ocean Extreme will have dual motors with a combined power output of a over 400 KW (+545 HP)!

Ранее Хенрик Фискер рассказывал, что самая продвинутая версия кроссовера сможет разгоняться до 100 км/ч менее чем за 3 секунды, по всей видимости речь тогда шла именно о Fisker Ocean Extreme.

Помимо этого глава компании рассказал, что конструкция модели была заметно улучшена и благодаря карбид-кремниевому инвертору и уникальному сцеплению владельцы Fisker Ocean получат одновремеменно и высокую мощность и впечатляющий запас хода.

More Power! We have drastically increased the power on the Fisker Ocean, including a silicon carbide inverter & a unique clutch! Which means u get both range & performance together!

