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Хенрик Фискер анонсировал значительное увеличение мощности и запаса хода электрокроссовера Fisker Ocean, все подробности обещают раскрыть в ноябре

Хенрик Фискер анонсировал значительное увеличение мощности и запаса хода электрокроссовера Fisker Ocean, все подробности обещают раскрыть в ноябре

Хенрик Фискер анонсировал значительное увеличение мощности и запаса хода электрокроссовера Fisker Ocean, все подробности обещают раскрыть в ноябре


Глава компании имени себя Хенрик Фискер анонсировал намеченное на ноябрь мероприятие, во время которого будут озвучены финальные характеристики электрокроссовера Fisker Ocean. В качестве тизера он заявил, что топовая версия модели с названием Fisker Ocean Extreme получит полный привод и пару двигателей суммарной мощностью 400 кВт / 535 л.с.

Хенрик Фискер анонсировал значительное увеличение мощности и запаса хода электрокроссовера Fisker Ocean, все подробности обещают раскрыть в ноябре

Для сравнения, начальную версию электрокроссовера с привлекательным ценником $37,499 оснастят двигательной установкой мощностью всего 225 кВт / 300 л.с.

Ранее Хенрик Фискер рассказывал, что самая продвинутая версия кроссовера сможет разгоняться до 100 км/ч менее чем за 3 секунды, по всей видимости речь тогда шла именно о Fisker Ocean Extreme.

Помимо этого глава компании рассказал, что конструкция модели была заметно улучшена и благодаря карбид-кремниевому инвертору и уникальному сцеплению владельцы Fisker Ocean получат одновремеменно и высокую мощность и впечатляющий запас хода.

До этого предполагалось, что электрокроссовер оснастят батареей емкостью 80+ кВтч от полного заряда которой новинка сможет проехать порядка 400-500 км (250-300 миль). До какого именно уровня в результате удалось довести мощность и запас хода, мы узнаем уже в ноябре текущего года. Кстати, серийное производство модели запустят в ноябре следующего года.

Напомним, что ранее Fisker и Foxconn договорились вместе разработать «революционный» электромобиль «Project PEAR», производство которого стартует в конце 2023 года с объемами до 250 тыс. штук в год. В свою очередь модель Fisker Ocean компания планирует собирать в партнерстве с австрийской компанией Magna Steyr, которая уже производит электрокроссовер Jaguar I-Pace. Ну, а к 2025 году компания обещает выпустить сразу четыре электромобиля — кроссовер Ocean, седан EMotion, пикап Alaska и пока безымянный кросс-купе (и это не считая спецверсии Fisker Ocean Force-E для спасателей и военных и возможного «папамобиля»).

Источник: Motor1

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