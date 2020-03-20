Huawei P40 lite выходит в Украине. За 6999 грн — Kirin 810, 48-Мп квадрокамера, 4200 мА·ч и 40-ваттная зарядка





Huawei объявила о скором начале продаж в Украине младшего представителя флагманского семейства смартфонов P40, модели P40 lite. Напомним, новинка дебютировала в Европе в прошлом месяце и является копией модели Nova 6 SE, представленной в Китае еще в прошлом году.

В Украине смартфон Huawei P40 lite начнет продаваться с 25 марта. Цветов на выбор три: Черный (Midnight Black), розовый (Sakura Pink) и зеленый (Crush Green). Специальная акционная цена на старте продаж, а именно с 25 марта по 12 апреля, — 6999 грн. В Украине Huawei P40 lite будет доступен в единственной конфигурации с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Для сравнения, стоимость Huawei P40 lite в Европе — €300. Правда, у европейской версии 8 ГБ ОЗУ.

В остальном же никаких различий по характеристикам межу украинской от европейской версиями нет. То есть, можно рассчитывать на SoC Kirin 810, экран IPS диагональю 6,4 дюйма и разрешением 2340х1080 пикселей, аккумулятор емкостью 4200 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки на 40 Вт (70% заряда за полчаса). В основной квадратной камере на задней панели собраны: главный модуль Sony IMX586 разрешением 48 Мп и диафрагмой F/1,8, ультраширокоугольный на 8 Мп с диафрагмой F/2,4, макро-модуль на 2 Мп и сенсор оценки глубины сцены на 2 Мп. Врезанная в левый верхний угол экрана фронтальная камера характеризуется разрешением 16 Мп. Есть сканер отпечатков пальцев на боковой грани, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5 LE, GPS и порт USB Type-C, а также NFC.

На смартфон установлена оболочка EMUI 10 на базе Android 10. Сервисов Google, увы, нет. Вместо них альтернатива в виде Huawei (HMS), включающая в себя магазин приложений AppGallery вместо Google Play. Также на Huawei P40 lite распространяется бесплатный VIP-сервис, который включает: настройку профиля Huawei ID, перенос данных со старого смартфона на новый с помощью приложения Phone Clone, консультацию по установке приложений,

предоставление дополнительного облачного хранилища в Huawei Cloud (5 стандартных ГБ + 15 бонусных ГБ на год).

То есть, по цене Huawei P40 lite конкурирует с Samsung Galaxy M31 и Redmi Note 9 Pro Max, если говорить о недавно представленных новинках.

Остается добавить, что презентация старших моделей линейки P40, P40 Pro и P40 Premium состоится 26 марта в режиме онлайн-трансляции. Вот только сегодня появились свежие качественные изображения, позволяющие дополнить представление о дизайне грядущих новинок.