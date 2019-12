Илон Маск раскрыл некоторые подробности относительно габаритов Tesla Cybertruck

Электрический пикап Tesla Cybertruck собрал более четверти миллиона заявок на предварительные заказы. Среди заказчиков – не только обычные люди, но и полиция Дубая и мэрия мексиканского города Сьюдад-Вальес. Самое забавное, что никто из них до сих пор не знал точных размеров автомобиля. Данная информация интересовала пользователей Twitter больше всего, поэтому Илону Маску пришлось внести ясность. Это должно помочь будущим владельцам пикапа с выбором места для его хранения.

Высота демонстрационного автомобиля Tesla Cybertruck во время презентации примерно равнялась росту Маска, то есть где-то 187 см. Конкурирующие пикапы немного выше: Ford F-250 / 350 / 450 Super Dutys – около 198 см или 208 см для версии 4×4, F-150 – 193-195 см. Теперь мы знаем, что высота последней новинки Tesla составляет 190 см, по крайней мере с установленным самым низким уровнем дорожного просвета. Маск также не исключает, что к моменту начала производства пикап будет ещё ниже.

We can prob reduce width by an inch & maybe reduce length by 6+ inches without losing on utility or esthetics. Min height is below 75 inches when air suspension set to low. Will post exact number soon.

— Elon Musk (@elonmusk) December 7, 2019