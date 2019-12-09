Илон Маск раскрыл некоторые подробности относительно габаритов Tesla Cybertruck





Электрический пикап Tesla Cybertruck собрал более четверти миллиона заявок на предварительные заказы. Среди заказчиков – не только обычные люди, но и полиция Дубая и мэрия мексиканского города Сьюдад-Вальес. Самое забавное, что никто из них до сих пор не знал точных размеров автомобиля. Данная информация интересовала пользователей Twitter больше всего, поэтому Илону Маску пришлось внести ясность. Это должно помочь будущим владельцам пикапа с выбором места для его хранения.

Высота демонстрационного автомобиля Tesla Cybertruck во время презентации примерно равнялась росту Маска, то есть где-то 187 см. Конкурирующие пикапы немного выше: Ford F-250 / 350 / 450 Super Dutys – около 198 см или 208 см для версии 4×4, F-150 – 193-195 см. Теперь мы знаем, что высота последней новинки Tesla составляет 190 см, по крайней мере с установленным самым низким уровнем дорожного просвета. Маск также не исключает, что к моменту начала производства пикап будет ещё ниже.

We can prob reduce width by an inch & maybe reduce length by 6+ inches without losing on utility or esthetics. Min height is below 75 inches when air suspension set to low. Will post exact number soon. — Elon Musk (@elonmusk) December 7, 2019

Журналисты из Electrek, побывав на тест-драйве Cybertruck после презентации отметили довольно продуманный и даже в меру свободный интерьер. Возможно, компания внесёт кое-какие изменения во внутреннем пространстве, чтобы уменьшить длину пикапа. Илон Маск заверил, что такое действительно может быть, но не за счёт сокращения полезного пространства в салоне, либо грузоподъёмности.

That will require a full redesign, but probably ~73 inches or ~185 cm width — Elon Musk (@elonmusk) December 7, 2019

Глава Tesla также не исключает появление уменьшенной версии Cybertruck шириной около 185 см. Это значительно меньше, чем у F-150 и 250, ширина которых чуть более 200 см без учёта зеркал заднего вида. Правда у Cybertruck сейчас нет зеркал, но в серийной версии должны появиться. В любом случае, все озвученные Маском цифры не являются окончательными. Он пообещал озвучить их, когда будут внесены изменения.

Источник: Electrek