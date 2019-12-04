Мэр мексиканского города Сьюдад-Вальес заказал 15 электропикапов Tesla Cybertruck для полиции и вывоза мусора, рассчитывая сэкономить $1,2 млн в год





Оказывается, не только полиция Дубая может позволить себе Tesla Cybertruck — мэр не самого крупного мексиканского города Сьюдад-Вальес заказал сразу 15 электропикапов для местной полиции и службы вывоза мусора, причем оплатил депозит в размере $1500 из собственного кармана (сумма примерно равна его месячной зарплате).

Население города Сьюдад-Вальес из мексиканского штата Сан-Луис-Потоси составляет 170 тыс. человек, так что наличие сразу 15 футуристичных электромобилей наверняка будет хорошо заметно на его улицах.

Мэр города Адриан Эспер Карденас рассказал, что зарезервировал 10 двухмоторных и 5 трехмоторных версий Tesla Cybertruck, сделал тематические плакаты и отправил их фотографии Илону Маску в рассчете на скидку.

Look @elonmusk @Tesla, a municipality in my state bought 15 #Cybertruck this is incredible, I see myself in the future visiting Ciudad Vallés.#CYBRTRK #Tesla pic.twitter.com/E6dBpk9xAL — Alejandro Mata (@Alejandro_Mata8) November 29, 2019

Он отметил, что не советовался с экспертами перед заказом, так как считает, что решение «очевидно здравое». Электропикапы собираются использовать не только для полицейских патрулей, но и для перевозки тяжелых грузов, включая водопроводные трубы и прицепы для сбора мусора. По всей видимости, использовать полноразмерные грузовики на узких улочках довольно трудно, а Cybertruck с солидной грузоподъемностью (1600 кг) и буксировочной способностью (от 3400 до 6350 кг) легко обойдут классические пикапы.

Отметим, что на завершение сделки мексиканскому городу придется потратить еще $848 тыс., однако по подсчетам мэра, на экономии топлива и обслуживании 15 электропикапов Tesla Cybertruck город сэкономит порядка $1,2 млн в год, то есть проект окупит себя менее, чем за год.

Напомним, что Tesla Cybertruck выйдет на рынок в трех версиях — базовой, средней и топовой по цене $39,900, $49,900 и $69,900 соответственно. При этом старт производства базовой и средней версии намечен на конец 2021 года, а топовая поступит в продажу только в конце 2022 года.

Источник: Motor1