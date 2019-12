Мэр мексиканского города Сьюдад-Вальес заказал 15 электропикапов Tesla Cybertruck для полиции и вывоза мусора, рассчитывая сэкономить $1,2 млн в год

Оказывается, не только полиция Дубая может позволить себе Tesla Cybertruck — мэр не самого крупного мексиканского города Сьюдад-Вальес заказал сразу 15 электропикапов для местной полиции и службы вывоза мусора, причем оплатил депозит в размере $1500 из собственного кармана (сумма примерно равна его месячной зарплате).

Население города Сьюдад-Вальес из мексиканского штата Сан-Луис-Потоси составляет 170 тыс. человек, так что наличие сразу 15 футуристичных электромобилей наверняка будет хорошо заметно на его улицах.

Мэр города Адриан Эспер Карденас рассказал, что зарезервировал 10 двухмоторных и 5 трехмоторных версий Tesla Cybertruck, сделал тематические плакаты и отправил их фотографии Илону Маску в рассчете на скидку.

Look @elonmusk @Tesla, a municipality in my state bought 15 #Cybertruck this is incredible, I see myself in the future visiting Ciudad Vallés.#CYBRTRK #Tesla pic.twitter.com/E6dBpk9xAL

— Alejandro Mata (@Alejandro_Mata8) November 29, 2019