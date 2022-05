На Илона Маска снова подали в суд за махинации с акциями Twitter и искусственное снижение их стоимости

Инвесторы подали иск в суд, заявив, что Маск сэкономил $156 млн, не сообщая о покупке более 5% акций Twitter до 14 марта. Об этом пишет New York Post. Миллиардер продолжил выкупать акции, и лишь 4 апреля сообщил, что владеет 9,2% акций соцсети.

Инвесторы также обвиняют Маска в манипулировании рынком. Так, его заявление о приостановке сделки из-за отсутствия информации о поддельных аккаунтах в соцсети привело к падению акций. И инвесторы, и аналитики считают, что это был хитрый манёвр для снижения стоимости соцсети. Илон Маск предложил $54,2 за акцию компании, но после заявления миллиардера они резко упали в цене.

В иске говорится, что «с момента объявления о покупке Twitter потерял в цене $8 млрд».

Иск был подан в тот же день, когда Маск сообщил Комиссии по ценным бумагам и биржам США, что он привлечет от $21 до $33,5 млрд собственных средств для завершения сделки по покупке Twitter за $44 млрд. Остальная часть покроется за счет кредита, гарантированного активами самой соцсети. Таким образом предприниматель ликвидирует транш, в котором в качестве залога выступали его собственные акции Tesla, что тормозило развитие автокомпании на фондовом рынке.

Это не первое обращение в суд из-за действий Илона Маска. 6 мая против магната и Twitter подали иск от имени пенсионного фонда штата Флорида. В обращении, поданном в суд штата Делавэр, заявляется, что закон штата запрещает быстрый выкуп, так как у Маска были соглашения с другими акционерами соцсети, в том числе финансового консультанта Morgan Stanley и основателя Twitter Джека Дорси.

В иске утверждается, что соглашения сделали Маска фактическим владельцем более 15% акций компании. У суда просят отложить приобретение Twitter на три года.

Возможными манипуляциями рынком со стороны Маске занимается и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), которая расследует сроки раскрытия информации Маском. Комиссия неоднократно проверяла действия миллиардера, обвиняя его в искусственном завышении стоимости акций Tesla. Сам Маск жаловался на SEC по поводу необоснованных расследований против автопроизводителя.

Манипуляцией называют и опросы Маска в Twitter. Так, он опросил пользователей Twitter, следует ли продать 10% акций Tesla. Естественно, что стоимость акций Tesla сразу выросла. За несколько недель до объявления о покупке Twitter Маск спросил пользователей, хотят ли они получить кнопку редактирования в соцсети. А прямо сейчас Маск обратился к подписчикам с вопросом, кому они меньше доверяют: миллиардерам или политикам.

Who do you trust less? Real question.

— Elon Musk (@elonmusk) May 26, 2022