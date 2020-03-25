Новый середнячок Samsung Galaxy A31: экран Super AMOLED диагональю 6,4 дюйма со встроенным сканером, 48-мегапиксельная квадрокамера и аккумулятор емкостью 5000 мА·ч

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Компания Samsung продолжает расширять серию смартфонов Galaxy A 2020 года. Мы уже познакомились с Galaxy A11, Galaxy A41, Galaxy A51 и Galaxy A71. Новый член семейства — Galaxy A31, сменщик прошлогодней модели Galaxy A30s.

Дизайн у Galaxy A31 ровно такой же, как у последних моделей линеек Galaxy A и Galaxy M 2020 года — то есть, все тот же 3D Glasstic, уже хорошо знакомый по прошлогодним моделях серий Galaxy A и Galaxy M, разбавленный многомодульной камерой в прямоугольном блоке в левом верхнем углу задней панели. Характеристики ожидаемо подтянули.

Новая модель сохранила экран — панель Super AMOLED типа Infinity-U диагональю 6,4 дюйма и разрешением 1080х2400 пикселей, но все другие основные параметры изменились. Основой Galaxy A31 служит восьмиядерная SoC (два ядра ARM Cortex-A75 частотой 2,0 ГГц и шесть ядер ARM Cortex-A55 частотой 1,7 ГГц). Производитель не называет точную модель, но ранние тесты указывали на SoC MediaTek Helio P65 (вместо SoC Exynos 7904 у A30). После представленного на прошлой неделе Galaxy A41 это уже вторая модель Galaxy A на SoC MediaTek Helio P.

Объемы оперативной и флэш-памяти в базовой конфигурации возросли соответственно до 4 и 64 ГБ. Также есть версия с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. Есть слот microSD с поддержкой карт памяти объемом до 512 ГБ.

Основная квадрокамера представлена модулями разрешением 48, 8, 5 и 5 Мп (основной, ультраширик, оценщик глубины сцены и макро). Разрешение фронтальной, спрятанной в каплевидном вырезе, возросло с 16 до 20 Мп.

Емкость аккумуляторной батареи выросла с 4000 до 5000 мА·ч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 15 Вт через разъем USB-C. Сканер отпечатков пальцев находится под экраном. Размеры Galaxy A31 составляют 159,3х73,1х8,6 мм при массе 185 г.

Из коробки устройство работает под управлением ОС Android 10 с интерфейсом One UI 2.0. Цветов корпуса на выбор четыре — Prism Crush Black, Prism Crush Blue, Prism Crush Red и Prism Crush White. Точные сроки выхода на рынок и цена пока не объявлены. Если сравнить Galaxy A31 с M31, то второй предлагает 64-Мп кварокамеру, 32-Мп селфи-камеру, более крупный аккумулятор на 6 000 мА·ч и 6/64 ГБ в базовой конфигурации. Вероятно, стоимость Galaxy A31 будет ниже $200.

Источник: Samsung