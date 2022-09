Pixel 7 и Pixel Watch — Google назначила презентацию новых устройств на 6 октября

Google, накануне крупной презентации Apple, разослала приглашение на собственную традиционную октябрьскую презентацию новых устройств Pixel. Мероприятие состоится 6 октября — шоу начнется в 17:00 по Киеву и будет транслироваться онлайн.

It's all coming together.

Join us live for #MadeByGoogle on October 6th at 10am ET.

Sign up for updates and add to your calendar: https://t.co/SAeNERjey0 pic.twitter.com/NaeUtChx7X

— Made By Google (@madebygoogle) September 6, 2022