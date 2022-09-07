Pixel 7 и Pixel Watch — Google назначила презентацию новых устройств на 6 октября

Google, накануне крупной презентации Apple, разослала приглашение на собственную традиционную октябрьскую презентацию новых устройств Pixel. Мероприятие состоится 6 октября — шоу начнется в 17:00 по Киеву и будет транслироваться онлайн.

It's all coming together. Join us live for #MadeByGoogle on October 6th at 10am ET. Sign up for updates and add to your calendar: https://t.co/SAeNERjey0 pic.twitter.com/NaeUtChx7X — Made By Google (@madebygoogle) September 6, 2022

Центральное место в предстоящей презентации отведено флагманским смартфонам Pixel 7 / Pixel 7 Pro и первым умным часам Pixel Watch, которые уже изрядно задержались — оба гаджета Google предварительно анонсировала на майской конференции I/O (1 и 2).

Дизайн новинок уже давно не секрет — сайт онлайн-магазина Google содержит страницу с описанием главных особенностей будущих флагманов Pixel 7. В частности, аппаратным базисом обеих моделей станет следующее поколение процессора собственной разработки — Tensor G2.

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Более подробные технические характеристики пока неизвестны, однако, как говорится, еще не вечер. Только позавчера в сети появилось видео с распаковкой предположительно серийного Pixel 7 Pro в глянцево-черном цвете. И вживую новинка выглядит именно так, как на более ранних визуализациях – заднюю панель устройства украшает декоративная алюминиевая вставка с двумя отверстиями под основные камеры и вспомогательные сенсоры. Еще раньше – в мае – прототип Pixel 7 появился на eBay, а затем другой пользователь на Reddit утверждал, что смог купить прототип 7 ​​Pro на Facebook Marketplace.

Относительно смартчасов Pixel Watch, который непрестанно обсуждают несколько последних лет, еще в апреле прототип будущего конкурента Apple Watch 8 и Samsung Galaxy Watch5 забыли в одном из ресторанов, поэтому его дизайн также известен. Страница с описанием Pixel Watch отмечает, что это «первые умные часы, созданные Google как изнутри, так и снаружи».

На тизер-видео с анонсом презентации можно увидеть TWS-наушники Pixel Buds Pro, которые вышли на рынок еще летом. Планшет Pixel Tablet, знаменующий возвращение Google на рынок после 8-летней паузы, ожидается только в 2023 году. Но, возможно, 6 октября мы больше узнаем о загадочных очках Google с функцией перевода в реальном времени, или компания припасла еще какие-то неожиданные анонсы.