Прямая видеотрансляция презентации Huawei Mate 30 и других новинок [Старт в 15:00]

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Компания Huawei сегодня проводит в Мюнхене пресс-конференцию, посвященную анонсу новой серии флагманских камерофонов Huawei Mate 30 (ожидаются Huawei Mate 30, Huawei Mate 30 Pro, а также специальное ограниченное издание Huawei Mate 30 RS Porsche Design). Мероприятие стартует в 15:00 по киевскому времени.

Huawei будет вести прямую трансляцию с места событий на своем официальном канале в YouTube. Мы же, в свою очередь, приглашаем желающих посмотреть презентацию, поделиться своими впечатлениями от увиденного и поучаствовать в обсуждении новинок в комментариях.

Кроме смартфонов Mate 30 на мероприятии ожидается ряд других новинок, включая умный телевизор Huawei Smart Screen TV, умный браслет Honor Band 4 Pro и умные часы Huawei Watch GT 2.

Как обычно, о всех ключевых анонсах по итогам презентации будут подготовлены отдельные новости.