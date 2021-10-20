«Розгортання мереж 4G в селах зможе пришвидшитись майже вдвічі» — Рада попередньо підтримала законопроєкт, який спрощує умови розміщення базових станцій

19 жовтня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт № 5811, який спрощує умови розміщення базових станцій мобільного зв’язку та дозволить операторам швидше будувати нові станції 4G.

Уряд ухвалив зміни та скерував цей законопроєкт на розгляд у Верховну Раду у липні, а зараз документ пройшов перше читанняя. «За» проголосували 272 депутати.

Як пояснює Мінцифра, зараз отримання земельної ділянки для базової станції та всіх дозволів займає близько року. Найбільша бюрократична перепона — детальний план території та його погодження. Лише цей етап займає сукупно до 180 днів.

Як повідомляється, законопроєкт скоротить час на виділення землі під базову станцію вдвічі. Якщо станції будуються в сільській місцевості або вздовж доріг, операторам не потрібно буде складати план території та затверджувати його.

«‎Це допоможе швидше покрити не лише національні дороги та слабкі ділянки, а ще й виконати одну з основних цілей Мінцифри — надати доступ до швидкісного інтернету 95% населення» Мінцифра

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Одна із головних цілей нинішнього уряду — до 2024 року забезпечити швидкісним інтернетом 95% транспортної інфраструктури та населених пунктів. На її досягнення Мінцифра раніше запустила масштабний проєкт «Інтернет-субвенція» з проведенням оптичного інтернету у села (вже приєднано більше сотні сіл), а також анонсувала низку інших ініціатив для прискорення розбудови інфраструктури та поліпшення якості мобільного зв’язку. На початку жовтня були затверджені стандарти якості мобільного зв’язку з гарантованою швидкістю інтернету — не нижче 2 мегабіт за секунду при завантаженні даних. Раніше також повідомлялось про створення в Україні системи з моніторингу якості мобільного зв’язку — влітку УДЦР уклав договір на закупівлю системи моніторингу якості мобільного зв’язку від німецької компанії Rohde&Schwarz. Також можна загадати про план заходів із розвитку широкосмугового доступу на 2021-2022 роки, який уряд затвердив в минулому місяці.

За рік індекс доступності інтернету в Україні покращився на 66%, що дозволило їй зайняти 28-е місце у свіжому рейтингу Цифрової якості життя (Digital Quality of Life Index 2021) зі 110 країн світу.