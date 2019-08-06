SpaceX анонсировала сервис «райдшеринга» для малых спутников





Роль искусственных спутников формата CubeSat в исследовании Земли и Вселенной все возрастает. Вместе с тем, в настоящее время малые спутники отправляются на орбиту только в том случае, если для них остается место после того, как трюм заполняют более габаритные грузы. Из-за этого неизбежно возникают задержки, тормозящие проведение научных и технических экспериментов, пишет New Atlas. А «малышам» к тому же приходится мириться с неидеальными орбитами.

Для поиска альтернатив в NASA были вынуждены даже создать программу Venture Class Launch Services, в рамках которой в 2015 году агентство заключило контракт с компанией Rocket Lab, ориентирующейся на запуск небольших аппаратов. В декабре прошлого года стартап запустил ракету с 13 спутниками CubeSat на борту. Стоимость одной ракеты Electron, которую по большей части печатают на 3D-принтере, — около $5 млн.

Теперь собственный сервис для малых спутников намерена запустить SpaceX, представившая программу SmallSat Rideshare — доступного райдшеринга для вывода небольших аппаратов на солнечно-синхронную орбиту. В рамках сервиса компания планирует осуществлять регулярные запуски ракеты Falcon 9, вторая ступень которой будет оснащена шестью 15-дюймовыми и восемью 24-дюймовыми ESPA-адаптерами, а также отдельным креплением для одного большого спутника.

SpaceX is expanding its launch services to directly address the needs of small satellite operators through regularly scheduled, dedicated Falcon 9 rideshare missions → https://t.co/jqQxEdt4xp pic.twitter.com/3gzOPxdVkW — SpaceX (@SpaceX) 5 августа 2019 г.

Цены будут зависеть от массы аппарата и даты бронирования. Если компания забронирует место минимум за 12 месяцев до полета, то стоимость вывода спутника массой до 150 кг составит для нее $2,25 млн, массой до 300 кг — $4,5 млн. Если спутник несколько превысит допустимую массу, то за каждый дополнительный килограмм SpaceX будет брать $15 тыс. Если же компания забронирует место за 6-12 месяцев до полета, то стоимость вывода составит для нее $3 млн, если спутник весит 150 кг, или $6 млн — если до 300 кг. А каждый килограмм сверх лимита обойдется уже в $20 тыс.

Для сравнения, стоимость обычного запуска Falcon 9 стартует от $57 млн.

При этом SpaceX гарантирует, что любой оплаченный груз полетит в выделенное окно запуска вне зависимости от задержек и изменений планов других клиентов. Есть жесткая дата запуска — и под нее заказчики должны будут подгонять свои планы, указывает компания. А заказчики, у которых возникли технические сложности с отправкой спутника, смогут за дополнительную плату перенести полет на следующую дату.

Первая ракета Falcon 9 в рамках программы райдшеринга отправится на орбиту в промежутке между ноябрем 2020 и мартом 2021. Второй запуск состоится в первой половине 2022 года, третий — в 2023.

Источник: hightech.plus