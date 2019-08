SpaceX анонсировала сервис «райдшеринга» для малых спутников

Роль искусственных спутников формата CubeSat в исследовании Земли и Вселенной все возрастает. Вместе с тем, в настоящее время малые спутники отправляются на орбиту только в том случае, если для них остается место после того, как трюм заполняют более габаритные грузы. Из-за этого неизбежно возникают задержки, тормозящие проведение научных и технических экспериментов, пишет New Atlas. А «малышам» к тому же приходится мириться с неидеальными орбитами.

Для поиска альтернатив в NASA были вынуждены даже создать программу Venture Class Launch Services, в рамках которой в 2015 году агентство заключило контракт с компанией Rocket Lab, ориентирующейся на запуск небольших аппаратов. В декабре прошлого года стартап запустил ракету с 13 спутниками CubeSat на борту. Стоимость одной ракеты Electron, которую по большей части печатают на 3D-принтере, — около $5 млн.

Теперь собственный сервис для малых спутников намерена запустить SpaceX, представившая программу SmallSat Rideshare — доступного райдшеринга для вывода небольших аппаратов на солнечно-синхронную орбиту. В рамках сервиса компания планирует осуществлять регулярные запуски ракеты Falcon 9, вторая ступень которой будет оснащена шестью 15-дюймовыми и восемью 24-дюймовыми ESPA-адаптерами, а также отдельным креплением для одного большого спутника.

