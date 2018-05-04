В процессорах Intel обнаружено 8 новых уязвимостей Spectre следующего поколения

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В процессорах Intel обнаружено сразу 8 новых уязвимостей Spectre. Четыре из них имеют высокий риск, оставшиеся четыре – средний риск. Эти новые уязвимости получили общее название Spectre Next Generation (NG).

На текущий момент технические подробности об уязвимостях не сообщаются. Известно лишь, что сценарий осуществления атаки для уязвимостей Spectre NG похож на тот, который использовался для оригинальной уязвимости Spectre. Новые уязвимости, судя по всему, затрагивают провайдеров облачных сервисов и облачного хостинга. При этом злоумышленники могут использовать уязвимости безопасности для доступа к передачам данных и компрометации защищенных данных.

Компания Intel уже приступила к разработке патчей, призванных устранить уязвимости Spectre NG. Вместе с тем, соответствующие патчи должны выпустить и разработчики операционных систем. Предполагается, что патчи будут выпускаться в рамках двух волн. Первая волна обновлений ожидается уже в этом месяце, а вторая появится лишь к августу. Но эти данные ещё могут уточняться.

Также сообщается, что некоторые процессоры ARM также подвержены уязвимостям Spectre NG. Но подробности пока не уточняются.

Источник: techspot