Обновлено: Intel подтвердила покупку израильского чипмейкера Tower Semiconductor за $5,4 млрд

Wall Street Journal заявил со ссылкой на свои источники, что американская компания близка к завершению сделки в $6 млрд. О поглощении должны были объявить уже на этой неделе.

Обновлено [12:34]. Intel официально объявила о приобретении Tower Semiconductor за $5,4 млрд ($53 за акцию).

«Портфель специализированных технологий Tower Semiconductor, географический охват, тесные отношения с клиентами и ориентированность на предоставление услуг помогут расширить масштабы услуг Intel в области литейного производства и достичь цели — стать основным поставщиком литографических технологий во всем мире» Пэт Гелсинджер, Глава Intel

Tower Semiconductor производит микросхемы для автопромышленности, а также мобильной, медицинской и аэрокосмической отраслей. Приобретение компании позволит Intel увеличить присутствие в секторе чипов, где лидером является TSMC из Тайваня.

Если сделка состоится, Intel получит еще семь заводов в трех странах: в Израиле расположено производство полупроводников на 150-мм и 200-мм, два завода (200-мм) находятся в США, две фабрики на 200-мм и еще одна на 300-мм в Японии.

После информации о возможной сделке акции Tower Semiconductor в США выросли на 53%. В понедельник 14 февраля рыночная капитализация компании составила $3,6 млрд. Акции самой Intel выросли на 0,4%.