Far Cry New Dawn: цветущий апокалипсис

Far Cry New Dawn – штука неоднозначная. Там, где игра позволяет исследовать открытый мир – все просто отлично, там же, где Ubisoft пытается рассказывать сюжет… Одним словом, все как обычно.

Far Cry New Dawn Жанр FPS, action/RPG

Платформы Windows, PlayStation 4, Xbox One

Разработчики Ubisoft Montreal

Издатель Ubisoft

Сайты far-cry.ubisoft.com, Steam

Анонсированные в начале декабря на The Game Awards 2018 постапокалиптические шутеры с открытым миром Rage 2 и Far Cry New Dawn выглядели почти как близнецы, в первую очередь благодаря необычной яркой лиловой цветовой гамме, нехарактерной для игр про конец света. И если некоторые подробности о Rage 2 были известны еще с мая 2018 г., то анонс Far Cry New Dawn стал сюрпризом для многих. Тем более что до названной даты выхода игры оказалось буквально два месяца, а от релиза предыдущего большого проекта в серии Far Cry, Far Cry 5, ее отделяло меньше года.

С другой стороны, начиная с третьей части, игры основной серии Far Cry перемежаются спин-оффами. И хотя между Far Cry 4 и Far Cry Primal прошло целых два года, между Far Cry 3 и Far Cry 3: Blood Dragon было всего лишь шесть месяцев разницы. Впрочем, Blood Dragon можно было при желании пробежать за три часа, в Far Cry New Dawn же контента намного больше.

Кроме того, Far Cry New Dawn, в отличие от Blood Dragon и Primal – прямое продолжение предыдущей игры. За каноническое взято условно хорошее окончание Far Cry 5, в котором предрекаемая Иосифом ядерная война все-таки разразилась, а главный герой/героиня оказался/лась заперт/а в бункере вместе со своим противником. Им предстоит пережить ядерную зиму и отстраивать цивилизацию. Впрочем, в Far Cry New Dawn другой главный герой, а Иосиф Сид и Помощник/Помощница — лишь второстепенные персонажи этой истории.

Прошло 17 лет. Из-за влияния Блажи природа округа Хоуп очень легко пережила ядерную зиму, мало того, после краткого периода увядания начался экологический бум – буйное цветение. Округ Хоуп окрасился в лиловые цвета, в небе появилось красочное северное сияние, все вокруг стало ярким и прекрасным. Мало того, и земля стала плодоносить как безумная. Вышедшие из убежищ люди, а убежищ в Монтане оказалось предостаточно, начали обустраивать новую жизнь, но тут (сюрприз!) появились рейдеры, отбирающие продукты и ресурсы у мирного населения, терроризирующие окрестности и мешающие всем жить. Банду рейдеров ведут за собой сестры-близняшки Микки и Лу, неконтролируемые, полубезумные отморозки, которыми так славится серия Far Cry. Вы выступаете в роли безымянного капитана службы безопасности, сопровождающего некоего Томаса Раша, человека, который помогает выжившим жителям США наладить новую жизнь. Томас Раш соглашается отправиться в округ Хоуп, чтобы помочь местным жителям с рейдерами, но его поезд терпит крушение, а сам он попадает в плен к близнецам, так что выкручиваться, как обычно, придется вам. Да, завязка Far Cry New Dawn почти полностью копирует Far Cry 5.

Впрочем, Far Cry New Dawn копирует предыдущую игру почти во всем. Здесь есть все элементы, за которые вы любите или ненавидите последние игры серии: исследование открытого мира, захват аванпостов, угон цистерн с этанолом, освобождение заложников, поиск тайников, охота и рыбалка, сбор коллекционных предметов и т.д. Если все это вам нравится, отлично – вот вам еще добавка, если нет… возможно, это не ваш тип игр.

Из нововведений стоит отметить ролевую составляющую, выраженную в появлении врагов и оружия разных уровней. Впрочем, работает это так себе, нарваться на противника, почти безразличного к вашим пулям, можно и в самом начале игры, что несколько раздражает. Поднять уровень оружия можно, повышая уровень вашего поселения и мастерской, что, в свою очередь, заставляет вас искать этанол, заработать который проще всего, захватывая аванпосты. По несколько раз, на все увеличивающейся сложности. На самом деле это немного утомляет. Опять-таки, стоит пройти чуть дальше по сюжету, проапгрейдить базу и получить новое оружие, как и большинство врагов в мире игры повысит уровень. А значит, вам снова нужен этанол. Одним словом, в той же Assassin’s Creed Odyssey система автоматического повышения уровня противников работала на порядок лучше.

Второе большое нововведение – экспедиции, вылазки за пределы округа Хоуп за припасами. Всего таких вылазок семь, и локации, в которые вы отправитесь, получились действительно запоминающиеся. Брошенный авианосец, мост через глубокий каньон, парк развлечений… Вот только… сами экспедиции напоминают кооперативные пользовательские миссии из той же Far Cry 5 – небольшие карты, на которых вы должны добраться до определённой точки, забрать сумку с припасами, добежать до точки извлечения и выдерживать там атаки бандитов до прилета вертолета. Развлечение несколько сомнительное и однообразное, мало того, его тоже предлагают проходить на разных уровнях сложности.

Сюжетные миссии – не самая сильная сторона Far Cry New Dawn. Хотя в этот раз нас не утягивают насильно в логово к тем или иным злодеям, как в Far Cry 5, дизайн самих миссий нельзя назвать захватывающим. Единственное исключение – поездка к Иосифу, впрочем, и ее вытягивает в первую очередь антураж. Некоторые же сюжетные и побочные задания работают вообще из рук вон плохо. Те же гонки, что первая, в которой вы спасаете будущую напарницу, что вторая, в которой участвуете сами. Последняя вообще может стать для вас непроходимым кошмаром, в первую очередь из-за плохого дизайна.

А вот что в Far Cry New Dawn осталось так же хорошо – так это стрельба. Вместо штатного оружия у нас здесь безумные постапокалиптические самоделки. Может быть, не такие детальные и проработанные, как в Metro: Exodus, но тоже забавные, тот же пиломет, например. Стрелять так же приятно и комфортно, как и раньше, плюс большинство миссий можно проходить в stealth. После окончания второй главы вы получите некоторые дополнительные умения, облегчающие игру и сражения против противников высокого уровня.

Впрочем, самое интересное в Far Cry New Dawn – это по-новому исследовать округ Хоуп, переживший ядерную зиму и начало ядерной весны. В отличие от Far Cry 4/Far Cry Primal, где одна и та же карта была отлично замаскирована совершенно новым антуражем, в Far Cry New Dawn разрушенные ядерным взрывом, засыпанные песком и за прошедшие 17 лет порядком заросшие локации Far Cry 5, в принципе, хорошо узнаваемы. И это производит сильное впечатление. Некогда шумный городок стал теперь базой рейдеров, железнодорожный мост лежит в воде, церковь Иосифа, в которой начиналась и заканчивалась Far Cry 5, почти затонула. Один из побочных квестов связан с поиском мест, в которых были сделаны фотографии округа Хоуп, и момент, когда вы накладываете старое фото на современную картинку, действительно впечатляет. Да, часть карты Far Cry 5 недоступна из-за радиации, так что точек интереса в новой игре чуть меньше, впрочем, здесь все равно есть где погулять.

Второй очень радующий момент – встреча со старыми знакомыми, изменившимися за 17 лет. Пастором Джеромом, Грейс Армстронг, Херком, Ником и Ким Рай, и их уже взрослой дочкой, при рождении которой вы присутствовали в Far Cry 5. Есть здесь и Иосиф Сид, который хоть и остался безумным, все-таки стал чуть более адекватным, вам даже придется сотрудничать с бывшим врагом. И даже… протагонист прошлой игры Помощник/Помощница, вот только вы его/ее, скорее всего, не узнаете.

Новый визуальный стиль игры, ставшей очень яркой и красочной, даже идет ей. Округ Хоуп как будто обрел новую жизнь, и эта вечная весна выглядит даже интересно. Разработчики Far Cry давно хотели сделать игру про постапокалипсис, и они с самого начала планировали отказаться от типичной для подобных проектов блеклой цветовой гаммы. Кроме смены «цветного фильтра», авторы добавили в игру обновленную систему освещения, улучшенный HDR, объемный туман, улучшенные эффекты глубины резкости. Вкупе с появившимся, по примеру других игры Ubisoft, фоторежимом, это позволяет снимать отличные скриншоты, впрочем, в динамике все выглядит намного лучше. Послевоенные закаты в округе Хоуп просто фантастические.

В целом же, ситуация с Far Cry New Dawn ровно такая же, как и с другими современными играми Ubisoft. Если вам нравится текущий дизайн игр Ubi с открытым миром, скорее всего, понравится и новая Far Cry, даже несмотря на свою явную вторичность и некоторые проблемы с новыми механиками. Если нет, что ж, середина февраля оказалась на удивление богата на большие релизы, уверены, вы легко найдете замену.

Но, пожалуй, самая главная проблема Far Cry New Dawn в том, что новый проект отделяет от Far Cry 5 слишком мало времени. Учитывая, что в 2018 г., кроме основной игры, мы получили еще три совершенно разных по стилю DLC: Hours of Darkness, Lost on Mars и Dead Living Zombies, за прошедший год у нас было просто слишком много Far Cry 5. Боюсь, многим не нужна эта добавка, насколько бы хороша она ни была. Вот в 2020 г., с номером 6 в названии, эта игра зашла бы просто на ура. В 2019, в один день с Metro: Exodus… Боюсь, шансов у нее немного. А жаль, как шутер в открытом мире Far Cry New Dawn очень даже неплоха.