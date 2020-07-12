TROUBLESHOOTER: Abandoned Children – дитя XCOM и Final Fantasy





TROUBLESHOOTER: Abandoned Children вышла на Steam еще 23 апреля 2020 г., практически одновременно с еще тремя неплохими пошаговыми тактическими стратегиями – Fort Triumph, XCOM: Chimera Squad и Gears Tactics. Тогда у нас банально не хватило времени посмотреть эту игру, сейчас же, в период летнего затишья, самое время обратить внимание на пропущенные проекты, тем более что TROUBLESHOOTER этого более чем заслуживает.

TROUBLESHOOTER: Abandoned Children Жанр пошаговая тактика, ролевая игра

Платформы Windows

Языки английский

Разработчик Dandylion

Издатель Dandylion

Сайты Steam

Начнем с главного. TROUBLESHOOTER: Abandoned Children – не пошаговая тактическая стратегия, как может показаться по трейлеру и скриншотам. Это jRPG или, точнее, kRPG, ведь студия Dandylion, ответственная за этот проект, расположена в Сеуле. Мало того, по словам авторов, это лишь первый эпизод большого проекта о мире TROUBLESHOOTER. Тем не менее, даже в этом «Первом эпизоде» имеется 80 уникальных, сделанных вручную миссий и более 50 часов геймплея.

События TROUBLESHOOTER происходят в вольном городе Валгалла, существование которого гарантируется трёхсторонним договором, заключенным великими нациями после мировой войны. Валгалла — крайне странное место. Вооруженные силы здесь запрещены, перемещение между районами города — тоже, тем не менее, здесь хватает дестабилизирующих элементов, а городская полиция совершенно не справляется со своей работой. За 10 лет до событий игры правительство Валгаллы приняло решение привлекать в помощь полиции специально подготовленных гражданских, имеющих право проводить расследования и арестовывать преступников. Так, собственно, и появились траблшутеры, «специалисты по улаживанию конфликтов», а скорее охотники за головами, которые позже стали объединяться в корпорации/отряды. Теперь не они помогают полиции, а скорее полиция оказывает содействие траблшутерам, решающим большинство проблем с преступностью.

За командира одного из подобных отрядов, Альбуса Бернштейна, вам и предстоит играть. Альбус только что получил звание траблшутера и отправляется в качестве блюстителя порядка в район города, который он покинул 10 лет назад, сразу после смерти родителей. Альбус должен найти офис для своего будущего отряда, членов которого еще нужно нанять, заработать себе репутацию и прокачать собственные умения. Кроме того, со смертью родителей Альбуса и его неуловимой тетей, оказывавшей ему содействие на протяжении последних 10 лет, явно что-то не так — вероятно, молодому траблшутеру придется разобраться еще и с этим.

Как водится в jRPG, в TROUBLESHOOTER: Abandoned Children огромное количество персонажей, связанных сложными взаимоотношениями. Причем порой трудно понять, кто из них хороший, а кто плохой. Вот эта симпатичная маленькая девочка в кружевном платье, жалующаяся на дядю-деспота и отчаянно мечтающая найти друзей, она хорошая или плохая? А после того как она достанет из-под подола огромную бензопилу и порубит в капусту два десятка бандитов? Вот этот дерзкого вида парень в меховом пальто на голое тело, угоняющий чужой автомобиль, он добрый или злой? Да, он помог нам в бою, но кто такие эти его друзья, с легкостью раскидывающие толпы вооруженных до зубов противников? Вот эта девчонка, постоянно встревающая в неприятности и лезущая на рожон, она вообще адекватная? И т.д. и т.п. Персонажей много, только в состав своего отряда вы можете пригласить восемь человек, а часть NPC, мелькнувших в сюжетных роликах или миссиях, проявят себя значительно позже. В некоторых сюжетных миссиях мы играем за совершенно незнакомых людей, а порой даже за бандитов, которых убивали в нескольких предыдущих заданиях.

Напоминаем, TROUBLESHOOTER: Abandoned Children – jRPG, а значит, ее герои много и охотно общаются. Более того, словоохотливые персонажи способны устроить перебранку перед началом миссии, во время миссии и после окончания миссии. В некоторые моменты вам позволено выбрать один из нескольких вариантов продолжения беседы или развития событий. В эти моменты игра становится похожа на визуальную новеллу, ведь большинство бесед происходит на фоне красивых рисованных анимешных задников, да и сами персонажи в таких «роликах» тоже нарисованы. Да, мы отдаем себе отчет в том, что эта словоохотливость, многочисленные текстовые вставки и описания могут отпугнуть часть игроков.

Собственно, боевая часть TROUBLESHOOTER – это чистой воды XCOM, с бандитами, культистами и гротескными животными вместо инопланетян, и магами, мечниками, хакерами и шаманами вместо бойцов XCOM. Вы точно так же перемещаетесь по клеточкам; прячетесь за препятствиями, чтобы уменьшить получаемый урон; ставите своих стрелков в режим охранения и т.д. Вот только здесь еще больше нюансов, чем в стратегии от Firaxis. Например, у некоторых классов, особенно у владеющих холодным оружием, очень неплохо развито прерывание чужих действий, так что на ходе противника они могут нанести в разы больше урона, чем на своем, стоит только бросить их в самую гущу битвы. Кроме того, здесь есть менеджмент энергии, затрачиваемой на каждой действие; режим перезагрузки, добавляющий новые способности, недоступные в обычном состоянии; интересные особенности «ленты» действий, в которой вы теряете время, если попадаете под обстрел; и в конце концов, несколько десятков разных состояний героев, от их восприятия окружающего мира и настроения до негативных эффектов от ран, огня и т.д.

Еще более запутана ролевая система игры. Каждый персонаж TROUBLESHOOTER имеет собственный уникальный класс со своими особенностями, кроме того, позже можно будет выбрать еще два надкласса. Но и это не самое главное, характеристики героев можно в значительной мере изменить с помощью системы мастерства, в которую входят… 660 разных умений! Умения можно выбивать из противников, находить после некоторых пассивных действий, развивать, изучать и т.д. Скажу честно, я еще не видел и четверти всех имеющихся в игре умений и пока что не до конца понимаю, как их комбинировать. А ведь в TROUBLESHOOTER еще есть развитая система крафтинга и апгрейда предметов.

Одним словом, TROUBLESHOOTER: Abandoned Children – большая игра. Каждая миссия здесь занимает от 30 до 60 минут реального времени, а только в сюжетной части уже более 80 заданий, плюс квесты от торговцев, плюс повторяемые задания, плюс расширение юрисдикции на другие районы, плюс задания, регулярно добавляемые разработчиками. То есть этой игры действительно очень много и застрять в ней можно надолго, часов на 100, а то и более. И это, напоминаю, только первый эпизод.

У TROUBLESHOOTER впечатляющий Steam-рейтинг, аж 94%, не в последнюю очередь потому, что авторы внимательно следят за жалобами игроков, общаются с аудиторией и правят игру. Тем не менее, Abandoned Children есть за что поругать. Если вы смотрели достаточное количество jRPG и/или аниме, то легко заметите, что большинство персонажей игры представляют собой вполне устоявшиеся, можно сказать, стандартные архетипы, а ваши противники и вовсе совершенно шаблоны и не очень оригинальны. Об излишней словообильности героев я уже говорил. Что еще стоит поругать, так это интерфейс – он запутанный и совершенно не интуитивный.

В остальном же TROUBLESHOOTER — редкий пример игры-сюрприза, выскочившей из ниоткуда и оказавшейся очень интересным образчиком смешения нескольких разных жанров. Если вы любите пошаговые тактические стратегии или не равнодушны к jRPG (а лучше и то, и другое вместе), обязательно попробуйте TROUBLESHOOTER: Abandoned Children.