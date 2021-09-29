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Стриминговый сервис Disney+ официально анонсировал дату премьеры нового сериала по вселенной Star Wars под названием «The Book of Boba Fett» / «Книга Бобы Фетта». Как и предполагалось, первый сезон шоу выйдет до конца текущего года — 29 декабря 2021 года.

Помимо даты премьеры создатели показали фанатам официальный постер проекта.

His story is only beginning. The Book of @BobaFett, an all-new Original Series, starts streaming December 29 on @DisneyPlus. #TheBookOfBobaFett pic.twitter.com/bWPg0D0Z6l — Star Wars (@starwars) September 29, 2021

Сериал расскажет о приключениях охотника за головами Бобы Фетта (Темуэра Моррисон) и его помощницы Феннек Шанд (Минг-На Вен). Пара отправляется на Татуин, чтобы взять под контроль территории, которыми ранее управлял Джабба Хатт и его преступный синдикат.

Исполнительными продюсерами сериала выступают Джон Фавро, Дэйв Филони, Роберт Родригес, Кэтлин Кеннеди и Колин Уилсон.

Отметим, что помимо «Мандалорца» и «Книги Бобы Фетта» компания Lucasfilm занимается целым рядом других сериалов:

«Obi-Wan Kenobi», в котором к своим ролям вернутся Юэн Макгрегор (Оби-Ван Кеноби) и Хейден Кристенсен (Энакин Скайуокер);

«Star Wars: Ahsoka» — о джедае Асоке Тано в исполнении Розарио Доусон;

«Star Wars: Rangers of the New Republic» — о рейнджерах Новой Республики (здесь должна была играть Джина Карано, но планам помешал скандал);

«Star Wars: Andor» — о повстанце Кассиане Андоре в исполнении Диего Луны и его друге-роботе K-2SO.

Источник: Star Wars