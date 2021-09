Стриминговый сервис Disney+ официально анонсировал дату премьеры нового сериала по вселенной Star Wars под названием «The Book of Boba Fett» / «Книга Бобы Фетта». Как и предполагалось, первый сезон шоу выйдет до конца текущего года — 29 декабря 2021 года.

Помимо даты премьеры создатели показали фанатам официальный постер проекта.

His story is only beginning. The Book of @BobaFett, an all-new Original Series, starts streaming December 29 on @DisneyPlus. #TheBookOfBobaFett pic.twitter.com/bWPg0D0Z6l

— Star Wars (@starwars) September 29, 2021