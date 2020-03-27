Monument Valley 2 раздают бесплатно в Google Play и App Store
На фоне пандемии коронавируса многие ведущие технологические компании временно сделали свои сервисы бесплатными, а разработчики игр стараются смягчить строгий карантинный режим бесплатными раздачами. Очередной подарок преподнесла британская студия Ustwo, устроив бесплатную раздачу знаменитой головоломки Monument Valley 2.
Самое удивительное в мобильной головоломке Monument Valley – способность подкупить всех и каждого. Интуитивно понятное управление и восхитительный мир, вдохновленный работами нидерландского художника-графика Маурица Корнелиса Эшера, сделали ее одним из самых видных представителей жанра. И понятно, что те, кто хотел, уже давно купили игру. Тем не менее, наверняка найдутся и те, кто воспользуется предложением.
Monument Valley 2 предлагается бесплатно одновременно в Google Play и App Store. Обычная цена игры – $5,99. Разработчики не делал официального анонса и неясно сколько продлится акция. Иными словами, если интересно, лучше не медлить. Надо ли говорить, что после загрузки на устройство игра останется навсегда подвязанной к аккаунту.
- Оригинальная Monument Valley вышла в 2014 году, а в 2017 году вышло продолжение. Обе части Monument Valley стали хитом на мобильных платформах. У проекта свыше 160 миллионов загрузок по всему миру и ряд наград, среди которых Apple Design Award, Apple iPad Game of the Year и две BAFTA (за лучшую британскую игру и лучшую мобильную игру). За первый год после релиза вторая часть принесла создателям больше $10 млн при общих затратах $2,2 млн.
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- В 2019 года Ustwo анонсировала Monument Valley 3.
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- По серии мобильных головоломок также анонсировали фильм, который для Paramount Pictures снимет Патрик Осборн — лауреат премии «Оскар» за анимационную короткометражку «Меню».