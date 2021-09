Талантливый режиссер Джеймс Ганн опубликовал первый стоп-кадр нового сериала Peacemaker / «Миротворец», который расскажет об одноименном супергерое/суперзлодее в исполнении бывшего рестлера Джона Сины. На фото видны члены команды Миротворца, которые не выглядят излишне внушительно, но потенциально очень опасны (как для окружающих, так и для себя лично).

За одним столом можно увидеть помощников Аманды Уоллер Джона Экономоса (Стив Эйджи) и Эмилию Харкорт (Дженнифер Холланд), а также Леоту Адебайо (Даниэль Брукс), Клемсон Мёрна (Чикуди Ивуджи) и супергероев Vigilante / «Линчеватель» (Фредди Строма) и Peacemaker / «Миротворец» (Джон Сина). Команда занимается секретными операциями по спасению Земли от катастрофических последствий, связанных с суперзлодеями, безумными учеными и инопланетянами.

this team may not look like much, but im a member of it so you know its absolutely elite #peacemaker https://t.co/jMA59Okx6c pic.twitter.com/PKGieqjhdt

— Peacemaker on HBO Max (@DCpeacemaker) September 13, 2021