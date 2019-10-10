Режиссером «женского» спин-оффа Джона Уика «Балерина» назначили Лена Уайзмана, снявшего серию фильмов «Другой мир»

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Киновселенная наемных убийц «Джон Уик» продолжает активно разрастаться — после объявления о начале работ над четвертой частью основной серии и ТВ-сериале об отеле «Континенталь» студия Lionsgate запустила в работу первый спин-офф Ballerina / «Балерина».

Тот, кто смотрел третью часть серии John Wick: Chapter 3 — Parabellum / «Джон Уик 3» наверняка запомнил балерин в окружении главы криминальной группировки Ruska Roma в исполнении Анжелики Хьюстон. Судя по всему, молодые воспитанницы Директора обучаются не только искусству классического танца, но и искусству убийства.

По сюжету будущего фильма, одна из таких девочек решает отомстить негодяяем, виновным в смерти ее родителей. Ну, а так как годы взросления она потратила не зря, нас ожидает весьма зрелищный экшен.

Студия Lionsgate уже назначила режиссера фильма — им станет Лен Уайзман, известный по работе над проектами «Крепкий орешек 4.0» (2007), «Вспомнить всё» (2012) и серии фильмов «Другой мир». В четырех фильмах франшизы Underworld рассказывается история борьбы вампиров и оборотней, причем во главе повествования находится героиня женского пола в исполнении Кейт Бекинсейл. Таким образом, у Лена Уайзмана уже есть опыт работы с подобными фильмами.

Сценарий картины Ballerina / «Балерина» напишет сценарист фильма «Джон Уик 3» Шей Хаттен, при этом в качестве продюсеров будут задействованы Киану Ривз, Бэзил Иваник, Эрика Ли и Чад Стахелски.

Напомним, что «Джон Уик 3» собрал в кинопрокате более $320 млн, став самым кассовым фильмом Lionsgate за последние пять лет. Таким образом вовсе неудивительно, что руководство киностудии решило развивать франшизу по всем возможным направлениям, включая компьютерные игры.

Источник: EW