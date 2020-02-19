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Steam представил Топ 20 самых продаваемых новых игр января 2020 года

Steam представил Топ 20 самых продаваемых новых игр января 2020 года

Steam представил Топ 20 самых продаваемых новых игр января 2020 года


Сервис Steam представил список лучших игр первого месяца 2020 года, в рейтинг попали лучшие продукты по объему выручки за первые две недели после выпуска.

В январских новинках неожиданно много контента из одного определённого региона — более половины лучших новинок января разработаны в Азии, при этом восемь из них — японскими командами. Это обусловлено многими факторами: изменением в географии расходов, празднованием лунного Нового года, различиями в графиках выпуска игр и т.д. Также половина рейтинга — новички платформы, которые выпустили свою первую игру в Steam.

Рейтинг лучших новинок января 2020 года выглядит следующим образом:

111

Так выглядят лучшие бесплатные новинки:

P.S. А вот так выглядел список лучших игр 10 лет назад — в январе 2010 года:

Источник: Steam

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