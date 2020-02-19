Steam представил Топ 20 самых продаваемых новых игр января 2020 года
Сервис Steam представил список лучших игр первого месяца 2020 года, в рейтинг попали лучшие продукты по объему выручки за первые две недели после выпуска.
В январских новинках неожиданно много контента из одного определённого региона — более половины лучших новинок января разработаны в Азии, при этом восемь из них — японскими командами. Это обусловлено многими факторами: изменением в географии расходов, празднованием лунного Нового года, различиями в графиках выпуска игр и т.д. Также половина рейтинга — новички платформы, которые выпустили свою первую игру в Steam.
Рейтинг лучших новинок января 2020 года выглядит следующим образом:
- 部落与弯刀 / Sands of Salzaar — 汉家松鼠 Han-Squirrel Studio (Китай)
- 港詭實錄 / Paranormal HK — Ghostpie Studio (Китай)
- SUPER ROBOT WARS X — B.B.STUDIO CO.,LTD. (Япония)
- GemCraft — Frostborn Wrath — Game in a Bottle (Венгрия)
- Atelier Ayesha: The Alchemist of Dusk DX — KOEI TECMO GAMES CO., LTD. (Япония)
- Atelier Escha & Logy: Alchemists of the Dusk Sky DX — KOEI TECMO GAMES CO., LTD. (Япония)
- Atelier Shallie: Alchemists of the Dusk Sea DX — KOEI TECMO GAMES CO., LTD. (Япония)
- some some convenience store 썸썸 편의점 — TALESSHOP Co., Ltd. (Республика Корея)
- DRAGON BALL Z: KAKAROT — CyberConnect2 Co. Ltd. (Япония)
- ROMANCE OF THE THREE KINGDOMS XIV — KOEI TECMO GAMES CO., LTD. (Япония)
- DEEEER Simulator: Your Average Everyday Deer Game — NASPAPA GAMES (Япония)
- Temtem — Crema (Испания)
- Utawarerumono: Mask of Deception — AQUAPLUS (Япония)
- The Walking Dead: Saints & Sinners — Skydance Interactive (США)
- Commandos 2 — HD Remaster — Yippee! Entertainment (Великобритания), Pyro Studios (Испания)
- Warhammer Underworlds: Online — Steel Sky Productions (Австралия)
- Coffee Talk — Toge Productions (Индонезия)
- The Pedestrian — Skookum Arts (США)
- Astellia — Studio 8 (Республика Корея)
- Not For Broadcast — NotGames (Великобритания)
Так выглядят лучшие бесплатные новинки:
- Darwin Project — Scavengers Studio (Канада)
- Coloring Game 2 — L. Stotch (Россия)
- Soviet Jump Game — Fantastic Passion (США)
- Grim Clicker — EvilCharm Games (Россия)
- Soccer Manager 2020 — Soccer Manager Ltd. (Великобритания)
P.S. А вот так выглядел список лучших игр 10 лет назад — в январе 2010 года:
- Wings of Prey
- Zero Gear
- Gothic II: Gold Edition
- Greed: Black Border
- Nancy Drew: Warnings at Waverly Academy
- Aliens versus Predator Classic 2000
- Dark Void
- Bob Came in Pieces
- Hotel Giant 2
- Mass Effect 2
- Toki Tori
Источник: Steam