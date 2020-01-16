За день до премьеры Netflix опубликовал второй трейлер свежего сезона сериала Sex Education / «Половое воспитание»

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За день до премьеры сервис Netflix выпустил свежий трейлер второго сезона молодежного сериала Sex Education / «Половое воспитание», который рассказывает о соответствующем взрослении британских подростков.

Благодаря талантливым актерам, исполняющим главные роли — а это Эйса Баттерфилд («Игра Эндера») и Джиллиан Андерсон («Секретные материалы»), а также интересному сюжету, сериал получил весьма высокие оценки от зрителей и критиков. И это несмотря на тематику, которую многие возрастные зрители традиционно воспринимают с опаской.

Второй сезон также будет состоять из восьми серий, а все основные герои вернутся к своим ролям. Так что мы снова увидим Отиса (Эйса Баттерфилд), его мать-сексолога Джин Милберн (Джиллиан Андерсон), лучшего друга Эрика (Шути Гатва), хулиганку Мэйв Уайли (Эмма Макки) и других героев.

Премьера свежего сезона Sex Education / «Половое воспитание» состоится завтра, 17 января 2020 года.

P.S. Первый трейлер второго сезона вышел всего неделю назад, так что если вдруг пропустили, то посмотрите и его:

Источник: Netflix