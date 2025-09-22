banner
Apple iPhone Air стал репетицией складного iPhone, который выйдет в следующем году, — Марк Гурман

Вадим Карпусь

Автор новостей

Apple iPhone Air став репетицією складаного iPhone, який вийде наступного року, — Марк Гурман

Несмотря на то, что нынешние iPhone 17 лишь недавно попали в продажу, уже появилась новая информация о следующем поколении смартфонов Apple. Марк Гурман из Bloomberg поделился свежими данными о совершенно новом раскладном iPhone, релиз которого ожидается в следующем году. В публикации есть детали о дизайне, возможной цене и производстве.

В своем бюллетени Power On Гурман объяснил, что будущий складной iPhone будет очень похож на два iPhone Air, положенные рядом. Это должно стать настоящим техническим достижением. Устройство получит титановый корпус, а главный акцент будет делаться на тонком профиле.

Есть мнение, что iPhone Air стал своеобразным экспериментом Apple для подготовки к складной модели. Возможности этого смартфона не такие мощные, как у других новинок, но он показал, в каком направлении может двигаться Apple в поиске новой формы для iPhone.

Дизайн и характеристики складного iPhone

Итак, в открытом виде толщина складного iPhone будет примерно как у iPhone Air. Это важно, ведь в сложенном состоянии смартфон станет вдвое толще, поэтому Apple стремится сделать его как можно тоньше в разложенном виде.

Предыдущие слухи даже предполагали, что толщина новинки может быть меньше, чем у iPhone Air. В июле один из инсайдеров заявил, что iPhone Fold будет иметь толщину 4,8 мм, тогда как у iPad Pro M4 — 5,1 мм, а у iPhone Air — 5,6 мм. Аналитик Минг-Чи Куо в марте прогнозировал еще более тонкий вариант — 4,5 мм.

По размеру дисплеев ожидается два экрана: главный складной с диагональю около 7,5 дюймов и внешний вспомогательный на 5,5 дюймов.

Что касается цены, то ожидается, что минимальная стоимость складного iPhone составит около $2000. Предыдущие утечки подтверждали эти прогнозы, а некоторые сообщали о диапазоне от $2100 до $2300.

Производство

Гурман также отметил, что складной iPhone будут производить в Китае, хотя ранее появлялись сообщения о возможном старте производства в Индии. Однако он уточнил: по крайней мере часть сборки устройств все же будет происходить в Китае.

Apple все еще согласовывает детали с партнерами-поставщиками. Главным производителем станет Foxconn в Китае, но Индия остается потенциальным направлением. Последние годы Apple активно переносит производство в эту страну, чтобы уменьшить зависимость от одного рынка и избежать возможных рисков, связанных с политикой или таможенными тарифами.

Также в сентябре появился отчет о создании пилотной линии сборки в Тайване. Это должно помочь наладить процессы перед переносом части производства в Индию. Однако для полноценного старта там Apple придется развивать сеть локальных поставщиков и решать вопрос с импортом оборудования из Китая, что может задержать запуск.

Как ожидается, релиз складного iPhone состоится осенью 2026 года. Презентация должна пройти в сентябре вместе с серией iPhone 18, но продажи могут стартовать в октябре или ноябре, как это уже случалось с другими инновационными моделями, например, iPhone X в 2017 году.

Источник: 9to5mac, appleinsider

