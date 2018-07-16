Киевстар запустил 4G в диапазоне 1800 МГц в городах Ужгород, Измаил, Белая Церковь

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Сегодня, 16 июля 2018 года, оператор мобильной связи Киевстар запустил 4G-связь в городах Ужгород, Измаил, Белая Церковь, а также 85 населенных пунктах в Закарпатской, Одесской и Киевской областях. Услуга запущена на частотах диапазона 1800 МГц, что позволяет обеспечить качественное покрытие на значительной территории.

В частности, в Закарпатской области 16 июля к 4G-сети подключено 36 новых населенных пунктов, в Измаильском районе Одесской области – 11, а в Белоцерковском районе Киевской области – 36. На сегодняшний день Киевстар предоставляет услуги высокоскоростного интернета по технологии LTE в 969 населенных пунктах, где проживает свыше 8 млн украинцев.

Оценить текущее 4G-покрытие оператора можно по следующей ссылке.

Доступ к услугам по новой технологии предоставляется всем абонентам Киевстар без дополнительной платы согласно действующим тарифным планам. Воспользоваться услугами в 4G-сети могут все абоненты оператора, чья SIM-карта и смартфон поддерживают эту технологию. Киевстар предоставляет скоростной мобильный интернет с максимальной теоретической скоростью передачи данных в диапазонах 2600+1800МГц – до 700 Мбит/с.

Напомним, что 1 июля 2018 года Киевстар значительно расширил покрытие 4G в Киеве, 3 июля – в Одессе и ряде курортов по Украине, 5 июля – во Львове, 9 июля – в Виннице и области, 11 июля – в Тернопольской и Хмельницкой областях, 13 июля — в Ровенской и Житомирской областях.

В ближайшее время компания планирует расширить 4G-сеть на ряд городов в Киевской, Винницкой, Житомирской, Львовской и Хмельницкой областей.

Источник: Киевстар