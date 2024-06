Маск намекнул на запуск смартфона X (Grok Phone) — альтернативы устройствам Apple со «шпионским» ПО OpenAI

После заявлений о запрете устройств Apple в своих компаниях в случае «глубокой интеграции» ChatGPT, Маск задумался и о создании собственной альтернативы iPhone.

Один из пользователей Twitter предложил идею телефона X (или Grok Phone), а Маск ответил, что она «вполне возможна», учитывая то, что устройства Apple получат «шпионское ПО OpenAI». В другом комментарии добавили изображение потенциально «безопасного» смартфона с вопросом к пользователям, кто бы хотел его приобрести:

Who wants an 𝕏 phone?

Completely secure. pic.twitter.com/DWfLUOBUYC

— Elon Musk (Parody) (@ElonMuskAOC) June 10, 2024