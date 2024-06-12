Маск намекнул на запуск смартфона X (Grok Phone) — альтернативы устройствам Apple со «шпионским» ПО OpenAI

После заявлений о запрете устройств Apple в своих компаниях в случае «глубокой интеграции» ChatGPT, Маск задумался и о создании собственной альтернативы iPhone.

Один из пользователей Twitter предложил идею телефона X (или Grok Phone), а Маск ответил, что она «вполне возможна», учитывая то, что устройства Apple получат «шпионское ПО OpenAI». В другом комментарии добавили изображение потенциально «безопасного» смартфона с вопросом к пользователям, кто бы хотел его приобрести:

Who wants an 𝕏 phone? Completely secure. pic.twitter.com/DWfLUOBUYC — Elon Musk (Parody) (@ElonMuskAOC) June 10, 2024

В следующих комментариях Маск намекнул, что не исключено партнерство с Samsung для производства потенциального смартфона X. А учитывая то, что миллиардер иногда воплощает в жизнь свои самые странные заявления из Twitter — запуск может быть вполне реальным.

У Илона Маска давняя история отношений с OpenAI — он был соучредителем стартапа, но ушел из-за конфликта (сообщалось, что миллиардер хотел объединить стартап с Tesla и возглавить совместное предприятие, с чем не соглашались другие руководители). Публичным конфликт стал, когда OpenAI получила миллиардные инвестиции от Microsoft — Маск заявлял, что компания отказалась от своей первоначальной цели разрабатывать ИИ на благо человечеству и вместо этого сосредоточилась на заработке денег. Впоследствии он подал в суд на OpenAI, но на днях оказалось, что таки отозвал иск.

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