Официально: флагманские смартфоны Xiaomi Mi 9 Pro 5G и Mi Mix 5G представят 24 сентября

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Эта дата уже неоднократно называлась, но впервые она подтверждена официально. Как видно на пригласительном рекламном изображении, следующая масштабная презентация Xiaomi пройдет в Пекине 24 сентября. На ней нам покажут новые флагманские смартфоны Xiaomi Mi 9 Pro 5G и Mi Mix 5G — подтверждение названий обеих есть на картинке.

Напомним, Xiaomi Mi 9 Pro 5G — это улучшенная версия актуального флагмана Xiaomi Mi 9. Формально Xiaomi Mi 9 Pro 5G был представлен еще неделю назад вместе с фирменной технологией сверхбыстрой беспроводной зарядки Xiaomi Mi Charge Turbo мощностью 30 Вт. На мероприятии 24 сентября модель Mi 9 Pro 5G представят полноценно, раскрыв все характеристики, цену и дату начала продаж, по крайней мере, для Китая. Улучшенный флагман Xiaomi Mi 9 Pro 5G будет отличаться экраном разрешением 2К, аккумулятором емкостью 4000 мА·ч с поддержкой 30-ваттной беспроводной зарядки, наличием оптической стабилизацией в тройной основной камере и более производительной SoC Snapdragon 855+. При этом дизайн останется прежним.

Что касается Xiaomi Mi Mix 5G, новая модель откажется от форм-фактора слайдера в пользу моноблочной конструкции с выезжающей фронтальной камерой. Преемник нынешней модели Mi Mix 3 должен получить Qualcomm Snapdragon 855+, модем 5G, до 12 ГБ оперативной и до 1 ТБ флэш-памяти, четверную основную камеру с главенствующим сенсором Samsung ISOCELL Bright HMX разрешением 108 Мп, аккумулятор емкостью 4500 мА•ч с поддержкой быстрой 45-ваттной зарядки по проводу и 30-ваттной по воздуху.

На этом же мероприятии Xiaomi явит миру долгожданную оболочку MIUI 11 со слегка обновленный дизайном, новыми иконками и разного рода улучшениями функциональности вроде возможности использовать голосового помощника в качестве личного секретаря для ответов на голосовые звонки. Также в этот день ожидается премьера новых телевизоров Mi TV Pro, включая флагманскую модель с разрешением 8K.

И сбавлять темпы Xiaomi явно не планирует, на 1 октября намечена презентация новых смартфонов Redmi — Redmi 8, Redmi 8A и Redmi 8 Pro, причем последний должен получить 48-мегапиксельную камеру. Не забываем и про Xiaomi Mi 9 Lite, который должны представить позже сегодня.

Источник: Gizmochina