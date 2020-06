Tesla Model S — первый в мире электромобиль с запасом хода более 400 миль (почти 650 км) по циклу EPA. И, похоже, выход Tesla Model 3 с аккумулятором на 100 кВт•ч уже не за горами

Tesla Model S в дальнобойной версии Long Range Plus (бывшая Long Range) теперь официально имеет запас хода в 402 мили (647 км) по американскому измерительному циклу EPA и является первым электрическим автомобилем, покорившим этот рубеж. Агентство по охране окружающей среды США уже отразило это изменение в обновленном рейтинге.

Tesla, будучи лидером отрасли, неустанно оптимизирует трансмиссию и вносит улучшения в конструкцию своих электромобилей, постепенно наращивая запас хода без увеличения емкости батарей. В апреле прошлого года запас хода Model S в версии Long Range вырос до 373 миль (600 км), а версии Performance — до 348 миль (560 км). В феврале Tesla обновлением прошивки (само собой, этому предшествовали соответствущие аппаратные улучшения) повысила показатель для Model S и Model X до 630 км и 565 км соответственно. За месяц до этого глава Tesla Илона Маск пообещал, что премиальный седан Model S вот-вот возьмет рубеж в 400 миль. И вот сейчас EPA признала это достижение официально.

Еще на отчете с инвесторами по итогам первого квартала 2020 года Илон Маск подтвердил фактические взятие рубежа 400+ миль для Model S в марте, добавив, что это далеко не предел. Так что, вполне вероятно, в обозримом будущем нас ожидают новые рекорды. К слову, о рекордах. Ранее мы уже слышали о новой дальнобойной версии Tesla Model 3 с аккумулятором на 100 кВт•ч и режимом быстрого ускорения Ludicrous Mode. Буквально вчера появилось свежее свидетельство существования этой перспективной модификации, которая сможет проезжать на одном заряде минимум 400 миль. Соответствующее упоминание обнаружил пользователь Twitter с ником Zeus M3 в настройках в «заводском режиме» (Factory Mode).

hey @greentheonly look what we found here 🙂 pic.twitter.com/mQ9SIPoXDq

— Zeus M3 (@zeus7f1) June 15, 2020