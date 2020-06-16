Tesla Model S — первый в мире электромобиль с запасом хода более 400 миль (почти 650 км) по циклу EPA. И, похоже, выход Tesla Model 3 с аккумулятором на 100 кВт•ч уже не за горами





Tesla Model S в дальнобойной версии Long Range Plus (бывшая Long Range) теперь официально имеет запас хода в 402 мили (647 км) по американскому измерительному циклу EPA и является первым электрическим автомобилем, покорившим этот рубеж. Агентство по охране окружающей среды США уже отразило это изменение в обновленном рейтинге.

Tesla, будучи лидером отрасли, неустанно оптимизирует трансмиссию и вносит улучшения в конструкцию своих электромобилей, постепенно наращивая запас хода без увеличения емкости батарей. В апреле прошлого года запас хода Model S в версии Long Range вырос до 373 миль (600 км), а версии Performance — до 348 миль (560 км). В феврале Tesla обновлением прошивки (само собой, этому предшествовали соответствущие аппаратные улучшения) повысила показатель для Model S и Model X до 630 км и 565 км соответственно. За месяц до этого глава Tesla Илона Маск пообещал, что премиальный седан Model S вот-вот возьмет рубеж в 400 миль. И вот сейчас EPA признала это достижение официально.

Еще на отчете с инвесторами по итогам первого квартала 2020 года Илон Маск подтвердил фактические взятие рубежа 400+ миль для Model S в марте, добавив, что это далеко не предел. Так что, вполне вероятно, в обозримом будущем нас ожидают новые рекорды. К слову, о рекордах. Ранее мы уже слышали о новой дальнобойной версии Tesla Model 3 с аккумулятором на 100 кВт•ч и режимом быстрого ускорения Ludicrous Mode. Буквально вчера появилось свежее свидетельство существования этой перспективной модификации, которая сможет проезжать на одном заряде минимум 400 миль. Соответствующее упоминание обнаружил пользователь Twitter с ником Zeus M3 в настройках в «заводском режиме» (Factory Mode).

hey @greentheonly look what we found here 🙂 pic.twitter.com/mQ9SIPoXDq — Zeus M3 (@zeus7f1) June 15, 2020

Также можно вспомнить, что Tesla планировала выпустить в этом году более производительную Model S на новой трансмиссии Plaid с аккумуляторной батареей повышенной емкости. К тому же, батарейное мероприятие Tesla Investor Battery Day, где ожидались анонсы новых батарейный разработок, в том числе и с применением технологий Maxwell Technologies, по-прежнему не состоялось и уже не раз переносилось — в последний раз Маск писал об июне, но дата пока так и не называлась.

К слову, не так давно Tesla опубликовала отчет 2019 Impact Report, содержащий редкие официальные данные о долговечности аккумуляторов автомобилей компании. График, который можно видеть ниже, подтверждает, что батарея автомобилей Tesla после 150-200 тыс. км пробега теряет от 10% до 15% емкости. Увы, дальше он заглянуть не позволяет, поскольку Tesla ограничивает ось абсцисс, отражающую пройденное расстояние, значением в 200 тыс. км.

В то же время сайт Electrek расширил график вплоть до 1,4 млн км, используя данные, попавшие в сеть после крупной утечки в 2017 году. Зачем до 1,4 млн км неясно, так как проехать столько еще никому не удавалось. Пока известно только об одном владельце Tesla Model S из Германии, которому удалось проехать рекордные 1 млн км.

Издание отмечает, что батареи емкостью 90 кВт•ч (показаны на графике зеленым) деградируют вдвое быстрее по сравнении с блоками на 85 кВт•ч (синим). В подтверждение сайт приводит ссылку на форумы владельцев автомобилей, где можно найти множество соответствущих жалоб от обладателей Tesla Model S и Model X 90D. Правда, все эти сообщения датируются 2017 годом, так что данные как минимум можно считать устаревшими.

Источник: Tesla, Electrek и Twitter