Немецкий энтузиаст проехал 1 миллион километров на собственном электромобиле Tesla Model S, дважды заменив батарею и трижды — двигатель





Обычно электромобили не могут похвастать слишком большим пробегом (даже если это б/у Nissan Leaf киевской службы такси), так как на рынке они присутствуют сравнительно недавно, а ограниченный запас хода от одной зарядки не позволяет регулярно преодолевать солидные расстояния. Тем не менее, в сети нашелся электромобиль Tesla Model S с пробегом 1 млн километров (620 тыс. миль) — это первый известный случай для данной модели.

Владелец электромобиля Tesla Model S P85 2013 года выпуска Хансйорг Гемминген (Hansjörg Gemmingen) проживает в Германии и по его словам очень любит ездить за рулем. В среднем немец проезжает до 600 км в день, что абсолютно нетрудно с учетом качества немецких автобанов. При этом помимо Tesla Model S у немца есть Tesla Roadster, на котором он также преодолел впечатляющие 600 тыс. км.

За время рекордного пробега владелец успел дважды поменять блок батарей и трижды — электродвигатель (drive unit). Первая батарея прослужила почти полмиллиона километров (310 тыс. миль) без заметной деградации. После того, как Tesla определила проблему с ранними экземплярами Tesla Model S, которая приводила к поломках, последний двигатель прошел уже 680 тыс. км и работает до сих пор. Практически все проблемы владелец электромобиля решал по гарантии, так что затраты оказались минимальными.

Примечательно, что после преодоления планки в 1 млн километров Хансйорг Гемминген не собирается останавливаться и запланировал себе следующий рубеж — 1 млн миль (1,6 млн км).

Источник: Electrek