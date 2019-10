В ближайшее время SpaceX произведет первый тестовый запуск Crew Dragon после апрельской аварии

Две недели назад мы узнали, что SpaceX и NASA теперь планируют первый полет Crew Dragon с экипажем на первую половину 2020 года. И вот сейчас стало известно, что SpaceX готовится к новому запуску Crew Dragon, первому после злополучной аварии с полным уничтожением предыдущего экземпляра Crew Dragon. Как сообщает CNBC, 2 ноября на стартовой площадке авиабазы ВВС на мысе Канаверал должны пройти огневые испытания перед следующим запуском Crew Dragon с целью проверки системы аварийного спасения корабля Crew Dragon (она является одной из последних необходимых пунктов утвержденной NASA программы сертификации пилотируемого корабля Crew Dragon).

Пилотируемый корабль Crew Dragon оснащается двумя отдельными двигательными установками низкого и высокого давления. Первая с шестнадцатью двигателей Draco предназначена для орбитальных маневров, а вторая с восемью двигателями SuperDraco отвечает за отстрел и управляемое приземление спасательной капсулы в случае возникновения нештатной ситуации.

Перед первым запуском Crew Dragon с экипажем (миссия Demo-2), намеченным, как сообщалось выше, на первую половину 2020 года, SpaceX еще должна провести не менее 10 испытаний парашютной системы.

В SpaceX на запрос источника касательно подтверждения даты не ответили, но на официальной странице компании в Twitter сегодня был опубликован ролик с огневыми испытаниями Crew Dragon с улучшенной системой аварийного спасения перед запланированным огневым испытанием и тестовым запуском с отстрелом капсулы в полете.

Test of Crew Dragon’s upgraded launch escape system ahead of static fire and in-flight abort tests – altogether we are conducting hundreds of tests to verify the system's advanced capabilities to carry astronauts to safety in the unlikely event of an emergency pic.twitter.com/a4FucMh85l

— SpaceX (@SpaceX) October 24, 2019