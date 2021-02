Xiaomi похвасталась тем, что взяла третье место на мировом рынке смартфонов и продала уже свыше 200 миллионов смартфонов Redmi Note (за семь лет)

Xiaomi на вчерашней презентации глобальной версии флагмана Mi11 заявила, что в 2020 году стала третьим по величине производителем смартфонов. Вот только китайский производитель скромно умолчал, что в первую тройку пробиться ему удалось только в последнем квартале, а по итогам всего 2020-го, по данным независимых аналитиков, третье место пока удерживает Huawei.

Отдельно Xiaomi перечислила еще несколько достижений: в десяти странах Xiaomi стала абсолютным лидером по продажам смартфонов, на 36 рынках вошла в первую тройку, а на 54 рынках — в первую пятерку.

✅3rd Largest Smartphone Manufacturer in the World

✅TOP 5 in 54 Markets

✅TOP 3 in 36 Markets

🏆#1 in 10 Markets

We are so blessed to have this immense amount of support from you, our Mi Fans!

