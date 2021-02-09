Xiaomi похвасталась тем, что взяла третье место на мировом рынке смартфонов и продала уже свыше 200 миллионов смартфонов Redmi Note (за семь лет)





Xiaomi на вчерашней презентации глобальной версии флагмана Mi11 заявила, что в 2020 году стала третьим по величине производителем смартфонов. Вот только китайский производитель скромно умолчал, что в первую тройку пробиться ему удалось только в последнем квартале, а по итогам всего 2020-го, по данным независимых аналитиков, третье место пока удерживает Huawei.

Отдельно Xiaomi перечислила еще несколько достижений: в десяти странах Xiaomi стала абсолютным лидером по продажам смартфонов, на 36 рынках вошла в первую тройку, а на 54 рынках — в первую пятерку.

✅3rd Largest Smartphone Manufacturer in the World

✅TOP 5 in 54 Markets

✅TOP 3 in 36 Markets

🏆#1 in 10 Markets We are so blessed to have this immense amount of support from you, our Mi Fans! #Mi11 #NoMiWithoutYou pic.twitter.com/VbZfUkCc5k — Xiaomi (@Xiaomi) February 8, 2021

Xiaomi также называет себя самым быстро растущим брендом в сегменте high-end — в третьем квартале 2020 года компания показа рост на 3 639% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (на основании данных Canalys по ценовому сегменту $500+).

Еще одно достижение связано с Redmi Note — общие продажи серии превысили рубеж в 200 миллионов. Первый смартфон Redmi Note вышел 26 марта 2014 года.

То есть, без малого семь лет потребовалось Xiaomi, чтобы достичь этого результата. В последний раз бренд Redmi, который 10 января 2019 года получил автономию в составе Xiaomi, делился статистикой продаж серии Redmi Note в ноябре 2020 года — тогда сообщалось о 140 млн проданных устройств. При этом только в октябре 2019 года бренд отмечал взятие рубежа в 100 млн. То есть, только за последние три месяца смартфонов Redmi Note было отгружено еще 60 миллионов единиц.

В конце 2020 года трио бюджетных смартфонов в рамках серии Redmi Note 9, которые пока не добрались до глобального рынка.

Учитывая положение Huawei и темпы роста продаж Xiaomi можно было бы дать уверенный прогноз, что в этом году последняя точно войдет в первую тройку крупнейших поставщиков смартфонов, но в конце прошлого года Xiaomi оказалась в черном списке Минобороны США из-за возможных связей с китайскими военными. Сейчас китайский производитель оспаривает эти обвинения в суде.