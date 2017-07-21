Новый трейлер супергеройского телесериала «Сверхлюди» от Marvel демонстрирует мятеж в королевской семье нелюдей

В рамках проходящего в эти дни в Сан-Диего международного фестиваля поп-культуры Comic-Con в числе остального также показали новый трейлер предстоящего американского супергеройского телесериала «Сверхлюди» (ранее — «Нелюди»). Новый трейлер показывает разгорающееся пламя противостояния между королем нелюдей Черным громом (Энсон Маунт), обладающим разрушительным гиперзвуковым голосом, и его братом Максимусом, жаждущим захватить власть, которого играет Иван Реон, известный по роли Рамси Болтона из «Игры престолов».

Шоу создается совместно Marvel Television и ABC при содействии IMAX Corporation. Как мы уже отмечали, когда публиковали первый трейлер, сценаристом сериала выступил Скотт Бак, который успел отметиться и в весьма интересном сериале «Декстер» о серийном убийце, работающим судебным экспертом, и в откровенно слабом «Железном Кулаке» по вселенной Marvel.

Сериал «Сверхлюди» перенесет зрителей в вымышленный город-государство Аттилан на Луне и расскажет о королевской семье сверхлюдей, известных как Нелюди.

Также в сериале можно будет увидеть Медузу (ее сыграет Серинда Суон), владеющую телекинезом, Кристал (Изабель Корниш), контролирующую четыре стихии и гигантского пса Локджо, умеющего телепортироваться.

Главный антагонист картины Максимус, также известный как Максимус Безумный, любит свой народ, но ради власти и престола готов даже изгнать свою семью. Дальнейшее противостояние между главными героями наверняка не ограничится пределами Аттилана и перекинется на Землю.

Раса Нелюдей является частью киновселенной Marvel благодаря шоу «Агенты Щ.И.Т.», но новый сериал не станет их спин-оффом и не будет тесно переплетаться с событиями кинематографической вселенной Marvel, а будет вести свою отдельную историю.

Сериал Inhumans / «Сверхлюди» выйдет на телеканале ABC 29 сентября, первый сезон будет состоять из 8 эпизодов. Интересно, что кинотеатральная премьера первых двух серий пройдет на месяц раньше, 1 сентября, в IMAX-кинотеатрах, так как самые зрелищные сцены сериала были сняты в IMAX-формате. Вероятнее всего, проект станет приквелом к полнометражной версии Inhumans, запланированной на 2 ноября 2018 года.