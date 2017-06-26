Первая в мире система Hyperloop, скорее всего, будет построена в Южной Корее

Американская компания Hyperloop Transportation Technologies (HTT) заключила свою первую коммерческую сделку. Заказчиком футуристической транспортной системы выступило правительство Южной Кореи.

Сообщается, что компания предоставит государству лицензию на технологию скоростных вакуумных поездов. Также власти страны получат в свое распоряжение все имеющиеся на данный момент научно-исследовательские разработки HTT, в том числе — план создания инфраструктуры и системы безопасности, полномасштабный тестовый трек, технологии магнитной левитации, накопления энергии и двигателестроения.

Над окончательным воплощением идеи в жизнь будут трудиться ученые Корейского института гражданского строительства и строительных технологий (KICT) и Университета Ханьянг. Последний, к слову, является ведущим инженерно-исследовательским центром страны. Финансирование проекта возьмет на себя корейский правительственный Департамент технологических инноваций и инфраструктуры.

Напоследок отметим, что проект получил название HyperTube Express. По имеющейся информации, линия будет проложена между городами Сеул и Пусан. Таким образом, ее протяженность составит примерно 325 км. Это расстояние, как предполагается, скоростные вакуумные поезда будут преодолевать за 20 минут. Интересно, что сегодня добраться из одного города в другой можно за три часа поездом, за четыре часа — автомобилем, и за шесть часов — автобусом.

Предполагается, что строительство трека для вакуумных поездов начнется уже в 2018 году. Открыть же южнокорейскую сеть hyperloop планируют к 2021 году.

Источники: Techcrunch