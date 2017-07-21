Первый тизер фантастического фильма про гигантских роботов Pacific Rim: Uprising / «Тихоокеанский рубеж 2»

Вчера в Сан-Диего стартовал очередной Comic-Con, так что не удивляйтесь количеству трейлеров, которые будут опубликованы в ближайшее время. Киностудия Legendary не успела подготовить к этому событию полноценный ролик сиквела Pacific Rim: Uprising / «Тихоокеанский рубеж 2», зато не поленилась запустить сайт Go Jaeger, на котором набирает новобранцев в программу «Егерей» и рассказывает о характеристиках новых роботов.

Вторая часть продолжит историю борьбы человечества с гигантскими инопланетными созданиями с помощью огромных роботов, управляемых пилотами. В сиквеле появится Джон Бойега, хорошо известный фанатам «Звездных Войн» по роли Финна в Star Wars: The Force Awakens и будущих Star Wars: The Last Jedi и пропадет главный герой первой части Чарли Ханнэм, который предпочел сняться в «Мече короля Артура» Гая Ричи.

Несмотря на то, что изначально предполагалось, что снимет картину режиссер первой части Гильермо дель Торо, в итоге режиссерское кресло отдали Стивену С. ДеНайту, а сам Гильермо занял место продюсера.

Премьера Pacific Rim: Uprising / «Тихоокеанский рубеж 2» состоится 22 февраля 2018 года.

Источник: Pacific Rim: Uprising