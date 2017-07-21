«Я хочу сыграть с тобой в игру»: Вышел первый трейлер продолжения культовой серии триллеров «Пила»

В сети появился первый трейлер фильма Jigsaw (2017) / «Пила 8», продолжения культовой серии психологических триллеров «Пила», считающейся одной из лучших в своем жанре. Картина расскажет о новом последователя Джона Крамера, который захотел «сыграть в игру» с грешниками.

Действие фильма разворачивается через 10 лет после событий, о которых рассказано в фильме «Пила 7». По сюжету, в городе обнаруживают несколько людей, погибших в результате пыток. Характер преступлений и все улики указывают на Джона Крамера, но он умер больше десяти лет назад.

Режиссеры новой «Пилы» — Питер и Майкл Спириги, снявшие «Воинов света» с Итаном Хоуком. Главные роли в картине исполнили Лора Вандервурт («Укушенная»), Каллум Кит Ренни («Человек в высоком замке») и Мэтт Пассмор («Пляжный коп»). Также в актерском составе заявлен Тобин Белл, игравший маньяка Пилу в прошлых фильмах франшизы.

Картине присвоен «взрослый» возрастной рейтинг R. Американская премьера фильма намечена на 27 октября 2017 года.