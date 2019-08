RAD: 3,6 рентгена/час

Известность компании Тима Шейфера Double Fine Productions принесли адвентюру и action/adventure, такие как легендарная Psychonauts, Brütal Legend, Costume Quest, Broken Age, впрочем, в студию любят эксперименты и время от времени пробуются себя в различных жанрах. Порой получается совсем неплохо, как в случае необычной пошаговой стратегии Massive Chalice или самой свежей игры студии, RAD – action с элементами roguelike в стилистике 80-х гг. прошлого века.

RAD Жанр action, roguelike

Платформы Windows, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Языки английский, русский

Разработчик Double Fine

Издатель Bandai Namco

Сайты Bandai Namco

Правильней всего сравнивать RAD не с такими rougelike/платформерами как Dead Cells или Collapsed, а с играми вроде Moonlighter или The Binding of Isaac, по настроению и геймплею она ближе именно к ним. Нет, здесь нет злобной мамочки и подвала с инфернальными тварями, и не нужно управлять магазином, но по боевке и ощущениям, это именно The Binding of Isaac вырвавшийся на свободу и выполненный в полном 3D.

По сюжету игры немногие, выжившие после глобальной катастрофы, влачат жалкое существование в небольшой колонии. Но, чтобы выжить, кому-то из них нужно принести себя в жертву – отправиться за пределы защищенной территории, чтобы включить Корректоры, огромные механизмы, которые могут вернуть жизнь в пустоши. Вооружившись высокотехнологической битой, ваш герой или героиня отправляются в путешествие. В случае гибели персонажа бита вернется на базу, чтобы новый претендент на звание Избранного мог попытать свое счастью с уже накопленным предшественниками опытом.

Впрочем, ваше главное оружие против монстров, населяющих пустоши, совсем не бита, хотя пускать ее в ход придется часто. Ваше оружие – мутации, которые вы, благодаря все той же бите, можете использовать. Поглощая после убийства монстров накопленную ими радиацию, тот самый RAD, вы можете получать новые свойства и умения, которые помогут вам в бою. Да, как и в Fallout, мутации здесь могут быть и полезными.

Мутации в RAD делятся на внешние, их вы получаете случайным образом после достижения очередного уровня героя, и внутреннее, заработать которые можно активировав специальные механизмы. Внутреннее мутации могут дать вашему персонажу защиту от кислотного или огненного урона, увеличенную скорость перемещения, большую дальность броска, вампиризм (очень полезно) и т.д. Впрочем, все это вторичные бонусы, самое главное – внешние мутации.

И здесь кажется работает правило, чем хуже – тем лучше. Самых впечатляющих результатов мне удалось достичь, получив самые безобразные внешние уродства. Благодаря RAD ваше герой может, например, превратиться в кентавра с огромными рогами, таранящего противников. Или обзавестись яйцекладом (серьезно), чтобы откладывать яйца, из них вылупятся головы на ножках в духе фильма The Thing (1982), которые будут защищать «маму». Или стать обладателем съемной взрывающейся головы, которую можно бросать в противника. Или руки-бумеранга. Или симбионта-заплечника, который может превращаться в портативную турель. Или голову змеи. Или… Фантазия у сотрудников Double Fine действительно богатая, так что вас ожидает множество интересных открытий. А ведь мутации еще и накладываются друг на друга.

Так как RAD все-таки rougelike, то здесь имеется и перманентная смерть, и случайная генерация уровней, и случайный выбор мутаций. После смерти героя, благодаря набранному им опыту, открываются новые артефакты и предметы, которые можно покупать у торговцев пустошей, модификаторы игрового процесса и новые обличья героя. Впрочем, последние – это чисто косметические бонусы, влияющие только на внешний вид персонажей, которых вы все равно не узнаете уже после нескольких мутаций.

Да, по поводу внешнего вида. Выглядит RAD так, как будто у дизайнеров Double Fine тяжелый передоз 80-ыми. Под толстым-толстым слоем неона угадываются привычные по фильмам 80-х декорации дешевых фантастических фильмов; персонажи выглядят как герои Stranger Things; комментатор, а здесь все действия, даже загрузка уровня, комментируются, говорит голосом ведущего шоу «Бегущий человек»; в качестве валюты используются магнитофонные кассеты, а в качестве ключей – пятидюймовые дискеты; среди артефактов есть кубик Рубика и видеомагнитофон. Ну и кроме того, все уровни заставлены старыми автомобилями и неработающими телевизорами. Выглядит все это невероятно дико… и очень мило.

RAD – это признание Double Fine в любви к 80-м. Очень яркое, очень забавное, очень странное признание. Игра не для всех, но собственный шарм у нее несомненно есть. Если рогалики в духе The Binding of Isaac и стилистика диско вам по душе – попробуйте.

P.S. По непонятной причине игра не доступна в Украине в Steam. На остальных платформах и в собственном магазине Bandai Namco такой проблемы нет.