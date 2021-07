Самые интересные новые сериалы августа 2021

Сериал про школьного учителя с Джозефом Гордон-Левиттом, шоу от создателей Fauda, мультсериал Marvel или хоррор по рассказу Стивена Кинга? Мы знаем, что вы будете смотреть в конце августа 2021 г.

Mr. Corman / «Мистер Корман»

Жанр: трагикомедия

Дата премьеры: 6 августа 2021

Канал: Apple TV+

Серий: 10

Фантасмагорическая трагикомедия про школьного учителя из Лос-Анджелеса, главную роль в которой сыграл актер Джозеф Гордон-Левитт. Режиссером сериала по сценарию Джозефа Гордон-Левитт стал… да, Джозеф Гордон-Левитт. А еще он здесь поет. Судя по трейлеру, мы можем получить еще одного «Теда Лассо», и это просто отлично.

Hit & Run / «Не случайность»

Жанр: боевик, триллер

Дата премьеры: 6 августа 2021

Канал: Netflix

Серий: 9

Криминальный триллер от создателей сериала Fauda, что само по себе является достаточной рекомендацией для просмотра. Мало того, главную роль в Hit & Run исполняет тот же израильский актер Лиор Раз, который прославился после выхода Fauda. По сюжету Hit & Run скорбящий муж, потерявший жену в результате дорожного происшествия в Тель-Авиве, отправляется в США, чтобы найти причины этого явно неслучайного события.

Reservation Dogs / «Псы резервации»

Жанр: комедия

Дата премьеры: 9 августа 2021

Канал: FX on Hulu

Серий: 8

Прежде чем начинать возмущаться и кричать о том, что у жадных корпораций не осталось ничего святого, еще раз внимательно прочтите название этого сериала. Да, это не сериализация культового фильма Квентина Тарантино, это скорее пародия на него от Тайки Вайтити и Стерлина Харджо. А главные герои Reservation Dogs — не матерые безжалостные бандиты, а неблагополучные подростки, проживающие в одной из резерваций Оклахомы и больше всего на свете мечтающие вырваться из опостылевшего им мирка и уехать в Калифорнию.

Fantasy Island / «Остров фантазий»

Жанр: мистика

Дата премьеры: 10 августа 2021

Канал: Fox

Серий: н/д

Fantasy Island от Fox – это не продолжение одноименного прошлогоднего хоррор-фильма с Майклом Пенья, а перезапуск оригинального сериала 1977–1984 гг., который лег в основу в том числе и названной выше картины. В программе таинственный остров, исполняющий сокровенные желания посетителей, и наследница того самого первого мистера Рорка, роль которой сыграет пуэрториканская певица Розалин Санчес. Естественно, с исполнением желаний все очень и очень непросто и неизвестно, куда гостей острова в итоге заведут их фантазии.

Marvel’s What If…? / «Что если…?»

Жанр: комиксы, фантастика

Дата премьеры: 11 августа 2021

Канал: Disney+

Серий: 10

Что будет, если сыворотку суперсолдата примет не Стив Роджерс, а Пегги Картер? Что если Тони Старк не попадет в плен к талибам и не будет вынужден создавать специальный костюм, чтобы вырываться из плена и спасти свою жизнь? Что если тот паук укусит не Питера Паркера, а кого-то другого? И тысяча других «Что если…» в одноименном анимационном сериале Marvel, в котором мы наконец-то увидим Мультивселенную во всей ее красе. Как и другие шоу Disney / Marvel, What If…? будет выходить по серии в неделю в течение двух с половиной месяцев.

Brand New Cherry Flavor / «Новый вкус вишни»

Жанр: хоррор

Дата премьеры: 13 августа 2021

Канал: Netflix

Серий: 8

Новый хоррор-проект Ника Антоска (Hannibal, Channel Zero, The Forest) с Розой Салазар (Undone, Alita: Battle Angel) в главной роли. Это экранизация одноименного романа Тодда Гримсона, и выглядит она, судя по трейлеру, очень необычно. Премьера хоррор-сериала состоится, как и положено для подобных шоу, в пятницу 13 августа.

Heels / «Хилы»

Жанр: драма

Дата премьеры: 16 августа 2021

Канал: Starz

Серий: н/д

Похоже, телеканал Starz решил снять собственную версию GLOW, только мужскую. Heels расскажет историю двух живущих в маленьком американском городке братьев, которые хотят возродить семейный бизнес – проведение реслинг-поединков. Heel – это рестлер, играющий в поединках роль плохого парня, в отличие от Face, выступающих в качестве хороших ребят.

Nine Perfect Strangers / «Девять совсем незнакомых людей»

Жанр: драма

Дата премьеры: 18 августа 2021

Канал: Hulu

Серий: 8

Сериал по вышедшему в 2018 г. роману Лианы Мориарти. Созданием шоу занималась та же команда под руководством Дэвида Эдварда Келли (супруг Мишель Пфайффер и обладатель 11 Emmy), что работала над Big Little Lies и The Undoing. Сериалы объединяет и исполнительница главной роли, это вновь Николь Кидман. Что ж, если эта комбинация несколько раз отлично сработала, зачем ее ломать? Nine Perfect Strangers расскажет о девяти гостях модного восстановительного центра, борющихся с собственными демонами, и хозяйке центра, которая, похоже, ставит над гостями какие-то эксперименты.

The Chair / «Завкаф»

Жанр: трагикомедия

Дата премьеры: 20 августа 2021

Канал: Netflix

Серий: 6

Трагикомичный минисериал по сценарию актрисы Аманды Пит, которая так же выступила в качестве исполнительного продюсера шоу. Это история женщины-профессора, которая неожиданно для самой себя оказывается на должности заведующего проблемной кафедрой в одном из американских вузов. Главную роль в сериале исполнила актриса Сандра О (Grey’s Anatomy, Killing Eve).

Chapelwaite / «Чепелуэйт»

Жанр: хоррор

Дата премьеры: 22 августа 2021

Канал: Epix

Серий: 10

Хоррор-сериал Epix, основанный на рассказе Стивена Кинга Jerusalem’s Lot / «Поселение Иерусалим», написанном еще в 1978 г. События сериала происходят в середине XIX века, когда после смерти своей жены капитан Чарлз Бун (Эдриен Броуди) селится вместе с детьми в маленьком сонном городке Притчерс Корнерс в столь «любимом» Кингом штате Мэн.

Clickbait / «Кликбейт»

Жанр: драма

Дата премьеры: 25 августа 2021

Канал: Netflix

Серий: 8

Американо-австралийский минисериал, который исследует тему неконтролированного влияния социальных сетей на нашу жизнь и разрастающейся пропасти между реальным и сетевым образом одного и того же человека. Хотя по сценарию события происходят в США, снимали шоу в Мельбурне, Австралия. Создатель сериала Тони Эйрес может быть знаком вам по таким шоу как Glitch или The Slap.

Post Mortem: No One Dies in Skarnes / «Посмертие: никто не умирает в Скарнесе»

Жанр: комедия, хоррор

Дата премьеры: 25 августа 2021

Канал: Netflix

Серий: 6

Норвежская черная комедия/хоррор, которая мало чем отличается от норвежской же социальной драмы. Девушка, найденная мертвой в небольшом городке Скарнес, внезапно оживает на столе для вскрытия и осознает, что нуждается в свежей крови. Кроме того, она понимает, что ее новая способность/проклятье способна помочь семейному бизнесу — спасти похоронное агентство, которым управляет ее брат. Ведь очень сложно заработать на похоронах, когда почти никто не умирает в Скарнесе.

Only Murders in the Building / «Только убийства в этом здании»

Жанр: комедия

Дата премьеры: 31 августа 2021

Канал: Hulu

Серий: 10

Криминальная комедия о трех соседях, одержимых преступлениями и решившими принять участие в расследовании убийства, произошедшего в их доме. Создателем сериала, совместно с Джоном Хоффманом (Grace and Frankie), стал легендарный комик Стив Мартин. Он же сыграл и одну из главных ролей. А подыграли ему не менее известный комик 90-х Мартин Шорт и певица Селена Гомес, которая, похоже, все больше интересуется сериальным бизнесом.

Другие сериалы, на которые стоит обратить внимание:

Short Circuit – 4 августа 2021 (Disney+, 2 сезон)

Второй сезон забавных анимационных короткометражек от Disney.

Star Trek: Lower Decks – 12 августа 2021 (CBS All Access, 2 сезон)

Новая порция безумных приключений младших офицеров звездолета Федерации USS Cerritos. Star Trek: Lower Decks – самый стратрековский из всех стартрековских сериалов, вышедших в XXI веке.

Titans – 12 августа 2021 (HBO Max, 3 сезон)

Продолжение молодежного супергеройского сериала DC Universe, только теперь на HBO Max.

The Witcher: Nightmare of the Wolf – 23 августа 2021 (Netflix, фильм)

Это не сериал, а полнометражный аниме-спин-офф к сериалу Netflix. Аниме в понимании Netflix, само собой. Фильм расскажет про молодого Весемира, наставника Геральта, задолго до его знакомства с будущим Белым Волком.

See – 27 августа 2021 (Apple TV+, 2 сезон)

Второй сезон сериала, входившего в стартовую линейку сервиса Apple TV+, чуть задержался из-за пандемии, но скоро доберется до зрителей. Мало того, это фантастическое шоу сразу же продлили на третий сезон.