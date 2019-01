Самые интересные новые сериалы 2019 года

О телесериалах, премьеры которых запланированы на 2019 г., известно намного меньше, чем о видеоиграх или кинофильмах. Точные даты выхода или трейлеры имеют лишь те шоу, показ которых начнется в течение ближайших двух-трех месяцев. О сериалах же лета-осени 2019 информации почти нет, разве что один-два кадра со съемочной площадки. Тем не менее, мы постарались отобрать самые интересные шоу, первые сезоны которых стартуют в этом году. Вы не увидите в этом материале ни третьего сезона Westworld, ни восьмого сезона Game Of Thrones, зато, возможно, добавите в список ожидания несколько новых названий.

Roswell, New Mexico / «Розуэлл, Нью-Мексико»

Жанр: фантастика

Дата премьеры: 15 января 2019

Канал: The CW

Серий: 13





Вторая адаптация серии фантастических книг для подростков Roswell High, написанных Мелиндой Метц. Первое телешоу, Roswell, выходило на The WB Television Network в 1999-2002 г. Романы серии рассказывают о трех пришельцах и их друзьях, учащихся в старшей школе города Розуэлл (да, того самого). В новом телесериале героев сделали старше.

Deadly Class / «Смертельный класс»

Жанр: сериал по комиксам

Дата премьеры: 16 января 2019

Канал: Syfy

Серий: 10





Сериал канала SyFy по серии комиксов о школе для талантливых подростков, в которой готовят наемных убийц для преступных синдикатов. Ученики King’s Dominion Atelier of the Deadly Arts – дети мафиозных боссов и серийных убийц. Судя по трейлеру, нас ждет кроссовер Harry Potter, John Wick и традиционной подростковой комедии про старшеклассников – гремучая смесь. Роль директора школы мастера Линя сыграл британский актер Бенедикт Вонг (Doctor Strange, Avengers: Infinity War, Prey).

Black Monday / «Черный понедельник»

Жанр: комедия

Дата премьеры: 20 января 2019

Канал: Showtime

Серий: 10





Черная комедия канала Showtime об «истинной» причине Черного понедельника 1987 г. — катастрофического, самого большого за всю историю падения промышленного индекса Доу-Джонса, потерявшего в один день 22,6%. Несмотря на тематику, в этом сериале нет сложных экономических выкладок, как в том же The Big Short, это все же комедия положений. В роли Мауриса Монро, случайно вызвавшего всемирную экономическую катастрофу, актер Дон Чидл (The Rat Pack, Hotel Rwanda, House of Lies).

Kingdom / «Королевство»

Жанр: фэнтези, хоррор

Дата премьеры: 25 января 2019

Канал: Netflix

Серий: 12





Первый южнокорейский сериал, снятый специально для Netflix. Kingdom расскажет историю кронпринца средневекового государства Чосон, находившегося на корейском полуострове, отправленного в провинцию для исследования причин неизвестной болезни, заставляющей мертвецов оживать. Похоже, нас ждет средневековый вариант World War Z.

I Am the Night / «Я – ночь»

Жанр: детектив, триллер

Дата премьеры: 28 января 2019

Канал: TNT

Серий: 6





Минисериал основан на автобиографической книге Фауны Ходел и рассказывает о ее попытках найти собственного отца и о том, как она связана с убийством Элизабеты Шорт в 1947 г., одним из самых известных убийств в американской истории, не раскрытом до сих пор. В главных ролях снялись Крис Пайн (Star Trek Beyond, Wonder Woman, Outlaw King) и Индия Айсли (The Secret Life of the American Teenager).

Russian Doll / «Жизни матрёшки»

Жанр: черная комедия

Дата премьеры: 1 февраля 2019

Канал: Netflix

Серий: 8





Черная комедия о девушке, застрявшей в одном и том же дне, который заканчивается ее смертью по совершенно разным причинам. В главной роли Наташа Лионни, звезда сериала Orange Is the New Black. Она же выступила и в качестве сценариста шоу.

Weird City / «Странный город»

Жанр: фантастика, сатира

Дата премьеры: 13 февраля 2019

Канал: YouTube Premium

Серий: 6





Фантастический сатирический сериал-антология от YouTube Premium. Каждый из эпизодов шоу позволит через призму научной фантастики взглянуть на явления и тенденции современной жизни. В разных эпизодах появятся такие звезды как: ЛеВар Бартон (Star Trek: The Next Generation), Майкл Сера (Scott Pilgrim vs. the World), Розарио Доусон (Daredevil, Luke Cage и т.д.), Дилан О’Брайен (The Maze Runner), Марк Хэмилл и др.

Doom Patrol / «Проклятый патруль»

Жанр: сериал по комиксам

Дата премьеры: 15 февраля 2019

Канал: DC Universe

Серий: 14





Пополнение на стриминговом сервисе DC Universe, естественно, еще один сериал по комиксам DC. В центре Doom Patrol одноименная странная команда супергероев, члены которой считают себя неудачниками и не очень-то радуются своим экстраординарным способностям. Doom Patrol – это спин-офф к сериалу Titans (2018), так что готовьтесь встретить знакомых персонажей. Сериал собрал неплохой актерский ансамбль: Брендан Фрэйзер (The Mummy, Blast from the Past, George of the Jungle), Алан Тудик (Firefly, Serenity), Тимоти Далтон (The Living Daylights, Licence to Kill, Jane Eyre), Мэтт Бомер (White Collar, The Normal Heart) и др.

The Umbrella Academy / «Академия Амбрелла »

Жанр: сериал по комиксам

Дата премьеры: 15 февраля 2019

Канал: DC Universe

Серий: 10





Еще один сериал по комиксам в нашей подборке. The Umbrella Academy основан на одноименном графическом романе Джерарда Уэйя, вокалиста группы My Chemical Romance. Действие комикса развивается в 1977 г. в альтернативном мире, в котором Джон Кеннеди пережил покушение. В киноадаптации события перенесены в наше время. В центре сюжета семь детей, родившихся в один и тот же день у матерей, которые еще вчера не были беременными.

Good Omens / «Благие знамения»

Жанр: мистика

Дата премьеры: 2019

Канал: Amazon Video, BBC Two

Серий: 6





Экранизация одноименного юмористического фэнтезийного романа Терри Пратчетта и Нила Геймана, являющегося своеобразной пародией на мистический фильм ужасов The Omen (1976). В центре сюжета демон Кроули и ангел Азирафель, которые решают объединить усилия, чтобы не дать ребенку, который предположительно станет Антихристом, склониться на сторону зла. В роли падшего ангела Кроули снялся Дэвид «Доктор Кто» Теннант, ангела Азирафель сыграет британский актер Майкл Шин (Frost/Nixon, The Deal)

Harley Quinn / «Харли Квинн»

Жанр: сериал по комиксам

Дата премьеры: 2019

Канал: DC Universe

Серий: ?





Об анимационном сериале Harley Quinn для DC Universe известно немного. Первый сезон расскажет о приключениях Харли Квинн после ее разрыва с Джокером, а напарницей девушки станет ее подруга Ядовитый Плющ. Естественно, сериал не обойдется и без Бэтмена. Объявлено, что главную героиню озвучит Кейли Куоко из The Big Bang Theory, Ядовитого Плюща – Лейк Белл (Boston Legal, No Strings Attached), а Бэтмен заговорит голосом Алана Тудика (Firefly, Serenity).

The Dark Crystal: Age of Resistance / «Тёмный кристалл: Век Стойкости»

Жанр: фэнтези

Дата премьеры: 2019

Канал: Netflix

Серий: 10





Сериал-приквел к культовому фэнтезийному фильму The Dark Crystal (1982) Джеймса Хенсона, создателя «Маппет-шоу». Эксклюзивным продюсером сериала выступает дочка Хенсона, Лиза. Для съемок будут восстановлены оригинальные куклы 80-х годов.

What We Do in the Shadows / «Реальные упыри»

Жанр: комедия, хоррор

Дата премьеры: 2019

Канал: FX

Серий: 10





Комедийный хоррор-сериал, основанный на одноименном австралийском фильме 2014 г., снятом в стиле псевдодокументалистики. Шоу расскажет о группе современных вампиров, проживающих в Нью-Йорке. Создатели оригинального фильма выступят в роли продюсеров и консультантов.

Too Old to Die Young / «Слишком стар, чтобы умереть молодым»

Жанр: триллер

Дата премьеры: 2019

Канал: Amazon Video

Серий: 10





Криминальная драма с Майлзом Теллером (Whiplash, War Dogs, Only the Brave), в которой он исполнит роль полицейского, попавшего в преступное сообщество киллеров различных мафиозных группировок. Создатель сериала – датский режиссер и сценарист Николас Виндинг Рефн, снявший такие фильмы как Drive и The Neon Demon.

The Twilight Zone / «Сумрачная зона»

Жанр: хоррор

Дата премьеры: 2019

Канал: CBS All Access

Серий: ?





Четвертая инкарнация культового сериала-антологии, посвященного паранормальным явлениям. Оригинальный сериал транслировался в 1959-64 гг. и уже дважды возрождался – в 1985–89 и 2002-2003 гг. Авторы обещают включить в антологию как новые эпизоды, так и ремейки классических серий, например, культовой Nightmare at 20,000 Feet.

Кроме названных выше сериалов, рекомендуем обратить внимание еще на несколько шоу, премьера которых запланирована на 2019 г.

Treadstone – USA Network (начало 2019)

Боевик, основанный на серии фильмов про Джейсона Борна. В одной из главных ролей — Брайан Смит, сыгравший в сериале Sense8.

Chernobyl – HBO (лето 2019)

Американо-британский сериал, посвященный Чернобыльской аварии 1986 г. В главных ролях Джаред Харрис (The Terror, The Crown, The Expanse), Стеллан Скарсгорд (Mamma Mia! Here We Go Again, Pirates of the Caribbean, The Hunt for Red October) и Эмили Уотсон (Breaking the Waves, Appropriate Adult).

Halo – Showtime (лето 2019)

Телеадаптация серии sci-fi шутеров Halo от Microsoft Studios. Это уже третья, после Halo 4: Forward Unto Dawn (2012) и Halo: Nightfall (2014), попытка перевести игру в сериальный формат.

Snowpiercer – TNT (лето 2019)

Постапокалиптический сериал, основанный на одноименном корейском фильме 2013 г. и французском графическом романе 1982 г. Над сериалом работает Джош Фридман, сценарист Terminator: The Sarah Connor Chronicles, Terminator 6 (2019) и Avatar 2 (2020).

Catch-22 – Hulu (2019)

Мини-сериал, основанный на культовом романе Джозефа Хеллера «Уловка-22».

Gentleman Jack – HBO (2019)

Британо-американская историческая драма, посвященная жизни путешественницы, альпинистки и землевладельца Анны Листер, жившей в начале XIX века и оставившей обширные и достаточно откровенные мемуары. Листер называют «первой современной лесбиянкой».

His Dark Materials – BBC One (2019)

Вторая, после The Golden Compass (2007), попытка экранизировать фэнтезийную трилогию Филипа Пулмана «Темные начала». Еще до выхода сериал продлен на второй сезон.

Swamp Thing – DC Universe (2019)

Еще один сериал по комиксам DC для сервиса DC Universe. На этот раз с нотками хоррора.

The Mandalorian – Disney+ (2019)

Сериал во вселенной Star Wars, хронологически расположенный между оригинальной и новой трилогией – после падения Империи, но до появления Первого Ордена. Главную роль в The Mandalorian исполнит Педро Паскаль (The Equalizer 2, Kingsman: The Golden Circle, Narcos, Game of Thrones). Эксклюзивным продюсером и сценаристом сериала стал Джон Фавро (Iron Man 1 и 2, The Jungle Book, грядущий The Lion King).

The Witcher – Netflix (2019)

Экранизация культовой серии книг Анджея Сапковского (не игр CD Projekt!). В роли Геральта из Ривии — актер Генри Кавилл (Mission: Impossible – Fallout, Justice League, The Man from U.N.C.L.E.).

Watchmen – HBO (2019)

Сериальная адаптация графического романа Алана Мура и Дэйва Гиббонса, по которому в 2009 г. был снят одноименный фильм.

Y – FX (2019)

И еще один сериал по графическому роману. В основе Y – издававшийся с 2002 по 2008 г. комикс Y: The Last Man, рассказывающий о жизни на Земле после внезапной смерти всех (кроме одного) мужчин. В роли последнего мужчины Йорика Брауна снимется молодой ирландский актер Барри Кеоган (Dunkirk, The Killing of a Sacred Deer).