Стелс-игра Untitled Goose Game стала самым популярным проектом на платформе Nintendo Switch и породила огромное количество мемов

Необычная стелс-игра Untitled Goose Game от австралийской геймстудии House House настолько пришлась по вкусу игрокам, что породила огромное количество мемов, слухи о выходе на приставках Xbox и PS4, требования выпустить DLC с новыми персонажами и т.д. А еще игра стала самым популярным релизом на Nintendo Switch.

Если вдруг пропустили нашу новость, то напомним, что в игре Untitled Goose Game игрок превращается в противного гуся, который портит жизнь жителям небольшого городка. Гусь может гулять по улицам, проникать на задние дворики домов, в центральные магазины и другие места, подстраивая шалости, похищая вещи и всеми способами (включая противное гоготание) выводя из себя жителей, занятых своими делами.

Неудивительно, что столь богатый геймплей привлек внимание владельцев Nintendo Switch:

I can’t believe we’ve done this. As of today, Goose is #1 the in USA. pic.twitter.com/SNjsncW0Hs — Cabel (@cabel) October 1, 2019

Фанаты уже предлагают добавить к титульному гусю уток, чаек, голубей и других птиц (правда тогда игру придется переименовать в Untitled Bird Game):

Некоторые стриммеры косплеят главного героя:

Voice-activated honking. Motion-controlled flaps. Moving by waddling your feeties. 🦢 THIS is how Untitled Goose Game is meant to be played. 🔊 Sound on! 🔊https://t.co/zYmwx36Hkq pic.twitter.com/DJLigMw64J — Rudeism 🔴LIVE (@rudeism) October 2, 2019

Ну, и конечно же, пользователи социальных сетей не обошлись без многочисленных мемов на данную тематику:

sorry but i couldn’t resist making a goose keycap as annoying and obnoxious as the goose in the game

#untitledgoosegame pic.twitter.com/GbSkFoJd6i — tiny ~ keycap maker @ NYCC 2678 (@tinymakesthings) October 2, 2019

Untitled Goose Game but it’s 2002 and the publisher only wants skateboarding games. #gamedev #UntitledGooseGame pic.twitter.com/MUo490XhoS — Kenneyween 🦇 (@KenneyNL) September 30, 2019

Untitled Goose Game (2019)

(dir. Jacob Strasser, Stuart Gillespie-Cook, Nico Disseldorp &Michael McMaster) pic.twitter.com/aJKNozc1gi — Simpsons Films (@simpsonsfilms) October 3, 2019

Источник: House House