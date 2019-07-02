«Мне за это стыдно»: один из соруководителей Samsung признал, что компания поторопилась с выпуском складного смартфона Galaxy Fold

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Один из трех соруководителей Samsung Дон Джин Кох (на фото выше) признал, что компания поторопилась с попыткой выпустить смартфон со складным экраном Galaxy Fold. Об этом пишет The Independent.

Кох заявил, что это он настоял на выпуске смартфона до того, как устройство было готово.

«Мне за это стыдно», — сказал он.

Напомним, что после того, как гаджеты стоимостью около $2000 стали массово ломаться в руках журналистов, которые получили первые экземпляры, из-за чего южнокорейского гиганта начали высмеивать в СМИ, Samsung за несколько дней до старта продаж решила отложить выпуск Galaxy Fold.

«Я признаю, что упустил кое-что в случае со складным смартфоном, но мы делаем все, чтобы исправиться», — указал соруководитель компании.

По словам Коха, Samsung устранила все проблемы и сейчас тестирует около двух тысяч экземпляров.

«О некоторых моментах мы раньше даже не задумывались, но благодаря рецензентам мы получили возможность узреть все подводные камни», — отметил представитель южнокорейского гиганта.

Точную дату старта продаж он не назвал, объяснив, что компании нужно «еще немного времени».

«Выпуск Galaxy Fold обязательно состоится», — подчеркнул Кох.

Источник: VC