Paramount и Sega официально подтвердили начало работ над сиквелом фильма Sonic the Hedgehog / «Ёжик Соник»





После первого трейлера экранизации серии компьютерных игр Sonic the Hedgehog на проекте можно было ставить крест — визуализация главного героя не то что не соответствовала канону, а откровенно пугала, его лучший друг получился слишком правильным и скучным, а единственным светлым пятном фильма выступал др. Роботник в исполнении харизматичного Джима Керри. Однако неожиданно для многих проект не просто выжил, а отлично показал себя в прокате и даже заслужил право на съемку сиквела.

Всего этого могло и не быть, если бы творцы экранизации уперлись и не стали менять дизайн Ежика Соника (представить такой вариант легче легкого). Однако режиссер фильма Джефф Фаулер смог убедить продюсеров в необходимости данного шага, взял трехмесячный тайм-аут и смог довести визуализацию до ума. Полученный результат нельзя назвать идеальным — полицейский в исполнении Джеймса Марсдена в фильме оказался таким же скучным, как и в трейлере, однако Соник и Роботник что называется вытащили фильм.

ROUND TWO WITH THE BLUE!! 🤟💙https://t.co/YTabuZy08C — Jeff Fowler (@fowltown) May 28, 2020

C учетом сравнительного небольшого бюджета ($85 млн) суммарные сборы в $300 млн оказались однозначным успехом и достаточной причиной для запуска сиквела. С сюжетом проблем не будет, так как в серии игр про Соника достаточно событий, которые можно перенести на большой экран, а сцены после титров первого фильма показали, что главный злодей не сошел со сцены, а Ежика ищут новые друзья.





Компании Paramount Pictures и Sega Sammy уже официально объявили о запуске сиквела в производство, им займется та же команда в лице Джеффа Фаулера (режиссер) и Патрик Кейси, Джош Миллер (сценаристы). К своим ролям наверняка вернутся все главные герои, включая Джима Керри, Джеймса Марсдена, Тику Самптер и других.

Источник: Variety