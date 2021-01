Капитализация Tesla превысила 700 миллиардов долларов — она стала шестой самой дорогой американской компанией, а Илон Маск уже дышит в спину Джеффу Безосу в рейтинге миллиардеров

Рыночная капитализация знаменитого производителя электромобилей Tesla впервые (ненадолго) превысила 700 миллиардов долларов, в результате чего компания Илона Маска поднялась на шестое место рейтинга самых дорогих публичных американских компаний.

После открытия торгов на бирже NASDAQ 4 января цена одной акции Tesla достигла 744,49 доллара, установив таким образом новый исторический максимум. В результате нового скачка рыночная капитализация Tesla, которая с июня прошлого года удерживает титул самой дорогой автомобильной компании в мире, впервые пересекла рубеж 700 миллиардов долларов и она стала шестой самой дорогой американской компанией.

До самой дорогой американской компании Apple с ее 2+ трлн долларов (сейчас 2,2 трлн долларов) Tesla еще далеко, но такими темпами компания Илона Маска может относительно быстро догнать производителя iPhone. И будет весьма забавно, если в итоге Tesla удастся догнать и обогнать Apple, учитывая недавние откровения Илона Маска, как Тим Кук отказался от переговоров о покупке Tesla вдесятеро дешевле, чем компания стоит сейчас.

Биржевые котировки акций Tesla непрерывно растут с начала ноября 2020-го, когда комитет S&P Dow Jones Indices объявил о намерении включить компанию Илона Маска в рейтинг S&P 500. Последнее на настоящий момент подорожание акций Tesla связано с последними успехами компании Илона Маска — во-первых, она выпустила 500 тысяч электромобилей, выполнив план на 2020 год, а во-вторых, запустила сборку Model Y на шанхайском заводе Gigafactory 3, где до этого выпускался только младший седан Model 3. С введением линии Phase 2 производительность Gigafactory 3 выросла до 350 тыс. машин в год, а суммарные мощности действующих заводов Tesla в США и Китае — до 840 тысяч авто.

Еще один фактор — строительство европейского завода Tesla Gigafactory 4 в немецком Бранденбурге и нового американского завода Gigafactory 5 в Техасе идет очень быстрыми темпами. Первый должен заработать уже в этом году (сперва будет введена линия по сборке Model Y, а следом начнется выпуск Model 3), тогда как на Gigafactory 5 будут выпускаться Cybertruck, кроссоверы Model Y и седаны Model 3 для Восточного побережья США, а также тягачи Tesla Semi. Линия по выпуску Model Y на Gigafactory 5 тоже должна заработать в 2021 году.

Собственно, вот свежее видео, демонстрирующее текущую готовность Gigafactory 4:

Because of the large footprint, it may seem flat, but actually ranges up to 5 stories tall

— Elon Musk (@elonmusk) January 4, 2021